Un profesor de Puerto Rico se volvió viral en las redes sociales tras expresar su frustración porque algunos de sus alumnos, de entre 10 y 12 años, no saben sumar ni restar.

Jaime Fontanet trabaja como docente de contabilidad en una escuela superior y explicó que lleva ocho años en el sistema educativo. Al ingresar a laborar a un nuevo centro de estudios, se encontró con algunos estudiantes que no podían resolver una operación matemática “básica” como 5 + X = 8.

“¿Pero cómo tú no vas a saber restar? ¿Qué está pasando? estudiantes de 10, 11 y 12 no saben restar ni sumar ¿cómo yo voy a cubrir contabilidad si estos estudiantes no saben restar ni sumar?”, indicó en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, Fontanet recalcó que su enojo “no es contra los estudiantes”, sino “contra los padres, que son los verdaderos responsables”.

“¿Tu papá qué has hecho con tus hijos? ¿Quién está criando a los hijos que están ahora en la escuela? ¿TikTok, Instagram, Facebook, Fortnite, Clash of Clans, que más? Llegan a los restaurantes y están todos con los teléfonos, ni hablan entre si. Dentro del salón tengo que quitar los teléfonos para poder dar clase. Hay tiempo para todo, pero tu papá que me estás escuchando, tienes que trabajar en tu casa con ellos”, agregó.

El video de Fontanet se viralizó en Facebook con miles de reproducciones y no fueron pocos quienes le expresaron su apoyo.

Por otra parte, el maestro reconoció que se produjeron retrasos en materia educativa debido a la pandemia; no obstante, asegura que ello no debería ser motivo para que sus alumnos no puedan sumar ni restar.

