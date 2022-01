La fama del actor Andrew Garfield continúa en ascenso luego de haber participado en la película “Spider-Man No Way Home”, la cual sigue generando grandes emociones entre los fanáticos del mundo de Marvel. El artista de cine es reconocido por sus fans cuando camina tranquilamente por la calle, pero ¿qué hace Andrew Garfield cuando esto sucede?.

Andrew Garfield sorprendió a todos sus fans y a los del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) cuando hizo su aparición en el filme “Spider-Man No Way Home” que fue estrenado a finales del 2021.

En la película volvió a vestir el tradicional traje del superhéroe arácnido y unió fuerzas con los actores Tobey Maguire y Tom Holland, quienes también interpretaron al recordado Peter Parker.

El actor Andrew Garfield cuenta con una larga trayectoria en la actuación y ha sido parte de importantes producciones cinematográficas como “The Other Boleyn Girl”, “The Imaginarium of Doctor Parnassus”, “The Social Network”, “The Amazing Spider-Man”, “The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro”, “Tick, Tick... Boom”, entre otras, siendo “Spider-Man No Way Home” el último filme en el que participó.

En la actualidad, Garfield es uno de los actores con gran número de fans que no han dudado en acercarse a él cuando lo ven por las calles.

LO QUE HACE ANDREW GARFIELD CUANDO ES ABORDADO EN LA CALLE POR LOS FANS

El actor Andrew Garfield conversó con el magazine “Vanity Fair” donde también estuvo presente la actriz Dakota Johnson con quien protagonizó la película “The Social Network”. Desde ese espacio el actor reveló cuál es su reacción cuándo los fans lo reconocen en las calles, según sensacine.

Garfield confirmó que niega ser él cuando los fanáticos lo abordan. “Sólo les digo que me parezco demasiado a Andrew”, manifestó.

Pero el actor dio las explicaciones del caso de por qué actúa de esta manera, asegurando que cuando alguien se le acerca a preguntarle si es verdaderamente Andrew Garfield, él puede sentir la energía con la que se le hace tal pregunta.

“Me doy permiso de ser ordinario, de ser simplemente una persona (…) Si alguien está abierto a eso (a que sea una persona normal y no una celebridad), entonces podremos tener una maravillosa conversación”, sentenció.

LA ESCENA QUE CONVENCIÓ A ANDREW GARFIELD DE REGRESAR COMO PETER PARKER EN “SPIDER-MAN NO WAY HOME”

Si bien el actor Andrew Garfield tuvo una gran participación en el filme, se reveló cuál fue la escena que lo convenció para ser parte de “Spider-Man No Way Home”. Esto se dio, según comicbook, a través del podcast “Happy Sad Confused” conducido por Josh Horowitz.

El actor señaló que la productora Amy Pascal y el equipo creativo del filme trataron de conversar con él para realizar una nueva película.

“Fui a sus oficinas y básicamente dijeron, bueno, esto es lo que queremos hacer. Creemos que realmente puede funcionar. Todavía no tenemos un guión. No queremos que sea como una especie de cameo, como una entrada rápida y queremos que esté realmente al servicio del viaje de Tom como Peter y al servicio de sus dos Peters diferentes”, expresó.

También asegura que le pidieron su opinión al respecto y que muestre sus ideas sobre el proyecto.

“La imagen principal que me presentaron fue atrapar a Zendaya, atrapar a MJ, esas fueron las primeras páginas que vi y pensé: ‘No hay forma de no hacer esto’, porque es profundo. Es un momento profundo, como un hermano mayor que salva a su hermano pequeño de su mismo destino en todo el universo”, sentenció.