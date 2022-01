¿Qué pasara con el Universo Extendido DC? Sin lugar a dudas, el DCEU tiene un reto muy alto después del estreno de “Spider-Man: No Way Home” el 17 diciembre de 2021. La película de Marvel con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland fue un acontecimiento entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y abrió las puertas del multiverso en la historia del superhéroe arácnido.

La reciente entrega del “Hombre Araña” de Holland recogió todos los elementos para ser un éxito total de taquilla a nivel internacional. No solo resolvió el desarrollo del personaje del mencionado actor, sino que trajo al presente a una serie de villanos icónicos.

Por ejemplo, el retorno de Willem Dafoe y Alfred Molina como el Duende Verde y el Doctor Octopus, respectivamente, ya avizoraba que la cinta sería una de las más vistas y comentadas del 2021.

Y entre filtraciones y rumores, la aparición de Maguire y Garfield fue el toque final de una producción que acaparó toda la atención de los espectadores. Esto, además, tendría una implicancia en el DCEU.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland abrazándose en “Spider-Man: No Way Home”. (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ PASARÁ EN EL DCEU ANTE EL ÉXITO DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

El rotundo éxito de “Spider-Man: No Way Home” significa un nuevo reto para el Universo Extendido DC, sobre todo por el próximo estreno de “The Flash”. En la competencia entre Marvel y DC, el multiverso de los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton serían las armas del segundo para hacerle frente éxito del tridente de Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield.

Sin embargo, la desventaja es notoria porque el pública relacionaría ese reencuentro de actores de Batman con lo que se ha visto en la pantalla grande en diciembre de 2021. Sin embargo, una posibilidad que no es tan descabellada es la inclusión del Batman de Christian Bale, el protagonista de la trilogía de Christopher Nolan.

Este es el reto que el DCEU encontraría entre 2022 y 2023 con los estrenos de “The Flash”, “The Batman” (con Robert Pattinson) “Shazam: Fury of the dioses”, “Aquaman and the Lost Kingdom” y “Black Adam”. La competencia, no obstante, será más beneficiosa por los seguidores tanto de Marvel como de DC.

Arte conceptual de "The Flash", la cinta de Ezra Miller que aparecerá en el 2022 y puede traer muchas sorpresas en torno a Batman. (Foto: DC Fandome)

¿CUÁL FUE EL ORIGEN DE “LOS AMO, CHICOS” DE ANDREW GARFIELD EN “SIPDER-MAN: NO WAY HOME”?

De esta manera, Garfield contó que la frase “los amo, chicos”, que dijo a Tobey Maguire y Tom Holland, en medio del clímax de “Spider-Man: No Way Home”, no estaba en el guion y que surgió por iniciativa suya.

“Hay una línea que improvisé en la película, mirando a (Maguire y Holland) y les digo que los amo. Solo era yo amándolos”, declaró el actor estadounidense en una entrevista con Variety.

La estrella había negado de manera constante en todas las preguntas que le hizo la prensa durante el 2021 sobre su aparición en la tercera cinta de la trilogía “Homecoming”. Ahora, se ha abierto a contar más detalles sobre su participación, que ha sido de su agrado y que podría abrir otras posibilidades en el MCU.

Andrew Garfield como el "Hombre Araña". (Foto: Columbia Pictures)

“SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, ¿ESTARÁ DISPONIBLE EN DISNEY+?

Probablemente sí, pero los fanáticos de Marvel y usuarios del servicio tendrán que esperar mucho tiempo para ver esta película en dicha plataforma. Incluso, lo más seguro es que llegue a otros servicios streaming antes que a Disney Plus.

Eso debido a que los derechos cinematográficos de “Spider-Man: No Way Home” y de las anteriores películas del Hombre Araña, tanto las de Tom Hollad como las de Tobey Maguire y Andrew Garfield, le pertenecen a Sony y no a Marvel o Disney.

En abril de 2021, Sony llegó a un acuerdo con Disney para llevar su catálogo, incluidas las películas de Spider-Man, a Disney Plus, sin embargo, esto no entra en vigencia hasta que las películas se estrenen en 2022 y esas películas solo llegarán a esa plataforma tras su estreno en Netflix.

Además, se debe considerar que las cintas del héroe arácnido se estrenarán primero en Starz en Estados Unidos, por lo tanto, aún no se sabe que sucederá en otros mercados como Reino Unido y Latinoamérica.

Tom Holland como protagonista de"Spider-Man: No Way Home". (Foto: Marvel Studios)

¿POR QUÉ KIRSTEN DUNST NO APARECIÓ COMO MARY JANE?

De acuerdo a lo que expresó el Peter Parker de Maguire, Mary Jane y él continúan juntos, aunque han tenido que recorrer un camino duro para llegar a donde están. Eso fue todo lo que se supo del personaje, por lo que muchos se preguntan: “¿Por qué no ha participado en la película?”, duda que fue resuelta por Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios.

“Cuando la gente vea la película lo entenderá. Es por la historia. Era un gran logro para todos nosotros, para Amy [Pascal, productora] y Jon [Watts, director] y nuestros guionistas Chris McKenna y Erik Sommers, que el último año de instituto de Peter Parker no se perdiera en medio de la locura provocada por su encuentro con Doctor Strange. Eso podría haber ocurrido fácilmente. Y esa es la razón por la que no hay otras 20 personas en la película”, expresó Kevin a The New York Times.

Sony pictures lanzó por fin el tan esperado tráiler de la tercera película protagonizada por Tom Holland. En las primeras imágenes oficiales de Spider-Man: No Way Home, podemos ver el increíble regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus. (Fuente: Sony Pictures México)