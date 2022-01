Andrew Russell Garfield, más conocido como Andrew Garfield, es un actor y productor británico-estadounidense que saltó a la fama con la película “The Social Network”, donde dió vida a Eduardo Saverin. Años después, interpretó a Peter Parker en las cintas “The Amazing Spider-Man” y “The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro”, entre 2012 y 2014, para finalmente reaparecer en la saga este 2021 con “Spider-Man: No Way Home”.

Su participación especial en el film protagonizado por Tom Holland causó furor en los fanáticos, quienes no han dejado de preguntarse si es que existe la posibilidad de que Garfield regresé una vez más al Universo Cinematográfico de Marvel, duda que fue resuelta por el artista.

En una reciente emisión del podcast ‘Happy Sad Confused’, Andrew habló sobre su participación en “Spider-Man: No Way Home” y reveló grandes detalles sobre su posible regreso al mundo de Spider-man. ¿Qué fue lo que dijo? Descúbrelo, a continuación.

Andrew Garfield junto a Tom Holland y Tobey Maguire en “Spider-Man: No Way Home” (Foto: IMDB)

LA CONDICIÓN DE ANDREW GARFIELD PARA HACER “THE AMAZING SPIDER-MAN 3″

En la entrevista, el actor de 38 años habló sobre si estaría abierto a regresar como Peter Parker y qué lo motivaría a hacerlo:

“En términos de seguir adelante con el personaje, sí, definitivamente estoy abierto a eso, y de nuevo, tendría que ser algo único, muy especial y de servicio a la audiencia, de servicio al personaje. Creo que hay algo divertido, único, extraño e inesperado que hacer. No estoy seguro de qué es eso, pero si pudiéramos resolverlo, sería muy divertido”.

Garfield también precisó que le gustaría volver a compartir créditos con los otros Spidermans, aunque en este momento admite sentirse más que satisfecho:

“También me encantaría seguir trabajando con Tobey y con Tom. Esa dinámica de tres hermanos es muy jugosa. Pero para ser honesto... estoy tan feliz, satisfecho y agradecido de ser parte de esto que es difícil querer más en este momento. Realmente estoy tratando de saborear este momento con los fanáticos, con la audiencia y decir gracias. Me siento muy honrado y agradecido por la respuesta”.

SU POSTURA FRENTE A LA RESPUESTA DEL PÚBLICO

Sobre la respuesta que recibió del público tras su aparición en la cinta, Andrew dijo sentirse amado y reveló que finalmente pudo interpretar una versión del personaje al que siempre aspiró alcanzar:

“Ese amor me ha llegado, y el disfrute de la gente en los cines me ha llegado. Es muy conmovedor, lo encuentro profundamente conmovedor, porque cuando comenzamos mi segunda película de Spider-Man, se desvaneció. Había una desarticulación allí. Entonces, para mí, regresar y realmente tener más tiempo para divertirme con ella, darle un cierre al personaje, jugar y ser la versión de Spider-Man a la que siempre quise llegar, y estar con Tobey y Tom y el resto de todos en la película, eso fue curativo”.

Emma Stone y Andrew Garfield protagonizaron "The Amazing Spider-Man". (Foto: Sony Pictures)

SU OPINIÓN SOBRE “SPIDER-MAN NO WAY HOME”

Para finalizar, la estrella estadounidense opinó sobre la película, dando a conocer que la historia del Peter Parker de Tom Holland lo conmovió profundamente, aplaudiendo el trabajo en conjunto de todo el elenco:

“Me desgarró la historia de Tom, quien al final se alejó de su amor y de su mejor amigo. Me da escalofríos ahora, cuando lo vi, me rompió. Fue tan agonizante, la forma en que lo interpreta, y cómo los tres han creado este vínculo de amor, y verlo roto, es... la tragedia es tan palpable, pesada y real, en medio de estas películas muy ligeras de John Hughes. Jon Watts y Tom realmente, con Zendaya y Jacob, han creado algo profundo y espectacular a la vez que son una película de entretenimiento”.