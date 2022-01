La película “Spider-Man No Way Home”, protagonizada por el actor Tom Holland, no solamente es considerada una de las más taquilleras de los últimos tiempos, sino que también destaca por la aparición de Andrew Garfield, el recordado Peter Parker, quien volvió a la pantalla grande con el último filme del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

El 17 de diciembre del 2021 fue estrenada la película “Spider-Man No Way Home”, en las salas de cine de los Estados Unidos, el Reino Unido y en varios países de América Latina. El filme es dirigido por Jon Watts y fue escrita por Chris McKenna y Erik Sommers.

Cabe señalar que junto a Tom Holland, aparecen grandes actores como Willem Dafoe, quien interpreta al “Duende Verde”, además de Alfred Molina en el papel del “Doctor Octopus”, entre otros, que causaron gran emoción en los fanáticos al ver nuevamente a los clásicos villanos de Spider-Man.

Por su parte, Andrew Garfield protagonizó la recordada película “The Amazing Spider-Man” (2014), pero en el 2021 se volvió a vestir del superhéroe arácnido donde unió esfuerzos junto a Tobey Maguire y Tom Holland para enfrentarse a las fuerzas del mal.

LA ESCENA QUE CONVENCIÓ A ANDREW GARFIELD DE REGRESAR COMO PETER PARKER EN “SPIDER-MAN NO WAY HOME”

Si bien el actor Andrew Garfield tuvo una gran participación en el filme, se reveló cuál fue la escena que lo convenció para ser parte de “Spider-Man No Way Home”. Esto se dio, según comicbook, a través del podcast “Happy Sad Confused” conducido por Josh Horowitz.

El actor señaló que la productora Amy Pascal y el equipo creativo del filme trataron de conversar con él para realizar una nueva película.

“Fui a sus oficinas y básicamente dijeron, bueno, esto es lo que queremos hacer. Creemos que realmente puede funcionar. Todavía no tenemos un guión. No queremos que sea como una especie de cameo, como una entrada rápida y queremos que esté realmente al servicio del viaje de Tom como Peter y al servicio de sus dos Peters diferentes”, expresó.

También asegura que le pidieron su opinión al respecto y que muestre sus ideas sobre el proyecto.

“Amy fue realmente increíble con eso porque sabe que vengo con un muchos pensamientos, creatividad e imaginación y ella fue muy buena para establecer eso con esos muchachos. Y ellos estaban como, ‘Sí, esta es la forma en que queremos trabajar. Queremos que sea una colaboración’”, anotó.

Ese fue el punto de partida para que Andrew Garfield reapareciera como Peter Parker. En ese sentido, él empezó a leer algunas páginas del guión quedando convencido del filme.

“La imagen principal que me presentaron fue atrapar a Zendaya, atrapar a MJ, esas fueron las primeras páginas que vi y pensé: ‘No hay forma de no hacer esto’, porque es profundo. Es un momento profundo, como un hermano mayor que salva a su hermano pequeño de su mismo destino en todo el universo”, sentenció.

“SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, ¿ESTARÁ DISPONIBLE EN DISNEY+?

Probablemente sí, pero los fanáticos de Marvel y usuarios del servicio tendrán que esperar mucho tiempo para ver esta película en dicha plataforma. Incluso, lo más seguro es que llegue a otros servicios streaming antes que a Disney Plus.

Eso debido a que los derechos cinematográficos de “Spider-Man: No Way Home” y de las anteriores películas del Hombre Araña, tanto las de Tom Hollad como las de Tobey Maguire y Andrew Garfield, le pertenecen a Sony y no a Marvel o Disney.

