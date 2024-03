Por años, el director de la película “El Cuervo”, Alex Proyas, habría declarado de que no veía la razón de un remake por respeto a su actor principal, Brandon Lee, quien murió en pleno rodaje.

Sin embargo, en los últimos días se ha estrenado el tráiler del reboot, con Bill Skarsgård (”Eso” (IT)) como el protagonista, y el director ha dado su opinión acerca de ello.

“No me gusta ver negatividad alrededor de cualquier obra cinematográfica. Y estoy seguro que todo el elenco y equipo tenían buenas intenciones. Pero creo, aunque me duela hablar de ello, que la reacción de los fans dice suficiente,” escribió Proyas en su cuenta de Facebook el lunes pasado, con un artículo señalando que el reciente tráiler de “El Cuervo” obtuvo un número alto de “No Me Gusta” en Youtube.

“”El Cuervo” no es cualquier película. Brandon Lee murió al hacerla, y se pudo terminar la película como testamento a su talento y su trágica pérdida. Es su legado. Debería quedarse así”, opinó.









Pero no sería la primera vez que Proyas habla acerca del tema. En el 2017, cuando se habló de la posibilidad de que Jason Momoa (”Juego de Tronos”, “Aquaman”) protagonizara el reboot, Proyas habló sobre ello. “Terminé la película por Brandon, en su ausencia; a pesar del duelo que todos pasamos por él: el elenco, el equipo y yo; todos lo queremos,” explicó. “El espíritu de Brandon nos dio fuerza. Nos inspiró no solo su trabajo como actor y cineasta; sino como persona. Nos influyó.”

Brandon Lee (hijo de aclamado actor y artista marcial, Bruce Lee) murió tras ser disparado por una pistola de utilería al filmar la película en 1993. Tenía 28 años. Rupert Sanders, el director del nuevo Cuervo, esperaba que su película podría ser otro tributo para Lee.





El hijo del legendario Bruce Lee murió durante el rodaje. (Foto: Facebook The Crow)





Según la revista The Hollywood Reporter, Sanders habría hablado con Vanity Fair acerca de ello en un artículo: “Brandon era único y siempre estará asociado con El Cuervo, y espero que esté orgulloso de lo que hemos hecho, trayendo esta historia de vuelto. Su esencia se siente en esta película. Hay una belleza, una sensibilidad en su versión de “El Cuervo”, y creo que Bill podría ser un sucesor a eso”.

“El Cuervo” está basado en los cómics de James O’Barr, escritos originalmente en 1989. En ellos, un hombre y su novia son asesinados, pero él regresa a la vida. Con un nuevo objetivo, estará determinado en cumplir su venganza.

“El Cuervo” se estrena en cines este 7 de junio.





