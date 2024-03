Aunque hayan pasado un par de años, la pandemia dejó graves consecuencias en nuestra sociedad; llevando a que muchos cambien su vida a la fuerza. Inspirado por recientes eventos, el aclamado director y actor, Salvador del Solar, ha empezado a rodar “Ramón”, su próximo proyecto con Tondero, en co-producción con la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo.

Perú21 ha podido conversar en exclusiva con el elenco de la cinta. El actor peruano Emanuel Soriano, el actor español Álvaro Cervantes, y el actor mexicano Darío Yazbek.

¿Cómo supieron de este proyecto?

Emanuel: “Salvador ya tenía este proyecto junto a Miguel Valladares y me lo propusieron en el 2022. El proyecto tenía varias idas y venidas, pero finalmente se ha podido concretar. Con Álvaro se llegó a concretar a final de septiembre. Y Darío, pues ingresó hace poco.”

Darío: “Unos pocos días, apenas.”





La historia trata de un muchacho que está en un proceso de duelo, con un trasfondo de pandemia. ¿Hubo experiencias similares?

Darío: “Sí, a mí me tocó eso. Viví un duelo, además de la pandemia y el confinamiento. Por otra parte, pude trabajar en mí, ir a terapia, y eso me ayudó a crecer como persona. A veces nos toca vivir esos enredos para salir más grandes y mejores.”

Emanuel: “Concuerdo con Darío. Yo también, me acuerdo que empecé terapia a partir del 2021 de corrido hasta ahora. Sí, la pandemia nos golpeó, pero también nos permitió ver muchas cosas que tal vez siempre estuvieron ahí, pero no nos dábamos cuenta. A Ramón lo que le ocurre es parecido. La pandemia nos obligó a todos a transformarnos, y Ramón está en un proceso de transición en toda la película.”

Álvaro: “Sí, coincido totalmente. Creo que significa una gran crisis, y de esas crisis, es cuando donde más se aprende.”





Hablen más a fondo de sus personajes.

Álvaro: “Pues mi personaje es Mateo, un chico español que el confinamiento lo pilló justo cuando está de viaje en Lima, y le obliga a cambiar sus planes. Está dos semanas de cuarentena en un hotel y al salir le prestan un apartamento para que gestione su regreso. Ahí coincide con Ramón, es su vecino, y empiezan una amistad.”

Emanuel: “Ramón acaba de recibir las cenizas de su padre, y está en el dilema de tenerlas ahí o de mandarlas al pueblo de origen de su padre. La mitad de su vida ha tenido a un padre ausente con una no muy buena relación, por eso que ha creado una coraza para poder defenderse y protegerse en la sociedad, en sus vínculos... Es un personaje complejo porque le afectan distintas cosas, pareciera que fuera distintos personajes dentro de la misma peli. Esto ocurre porque está dentro de una transición.”

Emanuel: “Por eso personaje de Mateo es tan importante, por que es un ayudante que le ayuda en todo este proceso. Por otro lado, está el personaje de Darío, Rodrigo; que representa el pasado; que Ramón de alguna forma busca volver, no de la mejor manera.”

Darío: “El personaje de Rodrigo es una figura omnipresente, no aparece en muchas escenas, sin embargo, está presente. Es interesante un personaje que afecta tanto la trama pero nunca lo ves, por ende, cuando aparece, es un momento muy explosivo. En parte, define la película, y el camino que toma Ramón. Es interesante condensar toda la construcción de un personaje en momentos muy específicos. Fue un reto muy agradable, el contar toda la historia de un personaje a partir de algo muy puntual.”

Álvaro, Darío, ¿estarían filmando por vez primera en Perú? ¿Cómo ha sido el proceso?

Álvaro: “Sí, sería mi primera vez. Estoy feliz, me siento acogido. Todavía quedan semanas de rodaje, pero creo que la experiencia me quedará corta.”

Darío: “Yo por años quería conocer, y se me cumplió, eventualmente, y con trabajo, que creo que esa mejor forma de hacer las cosas. Recién estoy pocos días aquí, así que estoy emocionado con todo lo que veré, todo lo que comeré”. *ríe*





Emanuel, por fin los dos Pantaleones juntos. Has conocido a Salvador. ¿Cómo fue el proceso?

Emanuel: “Ha sido maravilloso todo el proceso, porque Salvador siempre nos invita a co-crear. Él también invitó a Héctor Galvez, quien tiene un gran recorrido cinematográfico, para co-escribir el guion. Salvador, aunque sea el director, apoya que aportemos nuestras ideas a la película. Las escenas están en el guion, pero no siempre están terminadas de crear...Cada escena es un descubrimiento, el guión se convierte un poco en una guía. Hace un par de días grabamos una escena potente de la película, que carga consigo el “giro”. Estuvimos un poco nerviosos, pero una palabra que siempre me recuerda a Ramón en este proceso es “estar disponible”. No necesariamente saber qué va a ocurrir, qué va a pasar, pero estar dispuesto y disponible a lo que pueda ocurrir”.





¿Normalmente tienen cierta libertad con sus personajes a la hora de interpretarlos, o siempre tienen que ceñirse al guión?

Emanuel: “Depende de cada producción. A veces ocurre un caso, pero en los últimos procesos que he vivido con los directores ha habido mucha comunicación, mucha co-creación mucho entendimiento. A veces los personajes están más definidos. Con Ramón, ha sido un proceso de 50 y 50. 50% de crear esta coraza, crear su esencia, pero también ha sido un descubrimiento el encontrarlo, junto a mis compañeros. Las relaciones también varían. Con el personaje de Darío ya existe una historia, mientras que con el de Álvaro nos estaríamos conociendo por primera vez.”

Darío: “No sé, yo soy muy mal portado en el set. Yo les digo que sí, a los directores todo, pero luego hago lo que me da la gana.” *ríe* “Bueno, es parte de la negociación que uno hace, y que tiene que ir filtrando. A veces los directores tienen notas que no te dan suficiente carne con la que trabajar, y debes negociar por eso. Eso depende también de los directores. Yo siempre he dicho que los directores tienen que actuar, por que así entienden lo que es pararse ahí. También te cambia el vocabulario, el acercamiento, cómo planteas la dirección...Es importante entender nuestro trabajo. Y justamente, me emocionó trabajar en este proyecto debido a la experiencia de Salvador, que ha actuado anteriormente.”

Álvaro: “Bueno, para mí es muy importante el marco en donde suceden las cosas. Donde puedes estar tranquilo y en confianza, que te permitan esa confianza. Y el tiempo que tienes para ir asentando al personaje...La aroma, la idea...Y eso poco a poco se va encarnando. Hay que darse tiempo, permiso, y estar disponible. Por suerte, en “Ramón” pudimos estar disponibles para ello.”





¿Se pensará distribuir la película en el extranjero?

Emanuel: “Sí, gracias a la co-producción, se podrá mostrar la película en los países de ambas productoras, además de su paso por festivales de cine y plataformas de streaming.”

Van a trabajar con la productora de Pedro Almodóvar. La figura de Almodóvar, su trabajo; ¿cómo los ha influido a ustedes en su carrera?

Álvaro: “Bueno, ya no solo en la carrera, sino como espectador, ha aportado tanto al cine mundial. Que su productora forme parte del proyecto le ayudará al recorrido internacional de la película. Podría ser la primera co-producción entre Perú y El Deseo.”

Emanuel: “El cine de Almodóvar es una inspiración total. Sus historias siempre conmueven, y poder ser parte de un proyecto, la primera co-producción entre El Deseo y el Perú, es todo un honor.”

Darío: “Es muy bonito tener una cercanía con una figura tan importante. Además que El Deseo tiene una cantidad de co-proyectos, es una productora valiosa. Es necesario celebrar más a las co-producciones, sobre todo cuando impulsen a proyectos tan íntimas, para que estas historias lleguen a más gente.”





¿En qué proceso del rodaje están?

Emanuel: “Estamos a mitad del rodaje, serán en total 26 días de rodaje. Lo bueno es que lo hemos grabado de manera cronológica, y eso nos ha permitido, actores y el director, hacer el viaje interior por el que ha pasado los personajes. La mitad de la película ocurre en un viaje al interior del país, y eso empezará enseguida.”





Emanuel, tú has filmado antes en región, en Cajamarca para la película de Pirú. ¿Cuál es el proceso de filmar en región?

Emanuel: “Bueno, las condiciones son distintas, pero te acompañan y te empapan de lo que necesitas para contar la historia. Sobre todo, porque, en mi caso, cuando he rodado fuera, he grabado en Cajamarca, “Pirú”; “Álbum de familia”, que todavía no estrena, en Ayacucho; y ahora a Huancayo. Mis personajes son citadinos, así que la experiencia de viajar es similar. Iremos todos en el viaje.”





