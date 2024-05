Continúan saliendo a la luz más detalles de la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por el presunto delito de organización criminal. El programa Cuarto Poder difundió este 5 de mayo una fotografía que muestra la reunión que habría sostenido la extitular del Ministerio Público con varios de los detenidos en la operación “Valkiria XI”.

En la imagen tomada el 23 de mayo del 2023 se ve a la empresaria Mirtha Gonzales Yep y al capitán de la Policía Nacional (PNP) Jorge Rodríguez Menacho y habría sido tomada en la sala de embajadores del noveno piso de la Fiscalía de la Nación.

Según el dominical, la imagen forma parte de las evidencias que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) tiene contra los detenidos en el operativo el pasado 23 de abril, entre ellos Mirtha Gonzales y Rodríguez Menacho.





Para la Fiscalía, el abogado José Luis Castillo Alva y su pareja, la empresaria Mirtha Gonzales, aprovecharon su cercanía al oficial Rodríguez Menacho de la Diviac para ofrecerle sus servicios a la suspendida fiscal suprema.

Según el testigo protegido 1-2024-FSEDCFP, el capitán Rodríguez realizó un nuevo informe a favor de Patricia Benavides, la cual envió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la Fiscalía. Para ello se habría amparado en un error de la junta, que no había solicitado el registro de llamadas sino las actas de las comunicaciones telefónicas entre la exfiscal de la Nación y Camayo, un material que dijo que no existía porque sus teléfonos no fueron interceptados.

De esta manera, Castillo Alva habría logrado que se cambiara a todos lo fiscales a cargo del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, donde estaba comprendido, mientras Jorge Rodríguez Menacho recibió un departamento, inmueble que según su abogado, fue entregado como alquiler.





