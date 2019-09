La empresa NM viajes inauguró la tienda de viajes más grande del Perú, pensada para facilitar la orientación de los viajeros al momento de adquirir un plan mediante el uso de la tecnología.

En este espacio, la tecnología juega un rol importante al momento de brindar asesoría a los viajeros y turistas que buscan la mejor experiencia. Sin embargo, no deja de lado la experiencia presencial.

“Queremos revolucionar la experiencia de la agencia de viajes física tradicional, con una nueva experiencia de compra, con una asesoría personalizada apoyada en tecnología de punta. Esta sede es un espacio creado para el viajero; queremos que inicie su viaje desde que entra por la puerta de este nuevo local”, comentó Giorgio Benza, director de Retail y Marketing de NM Viajes.

Los clientes todavía siguen valorando la asesoría personalizada, por lo que se crea este espacio amplio en el que el cliente puede ser asesorado y también ver y comprar por su cuenta las múltiples opciones vinculadas a la web.

Además, podrán visualizar fotos y videos de los lugares que desean visitar en pantallas interactivas para tener una idea más clara. Tendrán ambientes cómodos y gratuitos donde podrán reunirse con amigos, familiares y decidir cuál será el próximo destino que visitarán juntos.

En este nuevo local también se encuentra una cafetería a cargo del reconocido Harry Neyra, y una sala de eventos donde se realizarán una serie de acciones como conferencias, capacitaciones, inauguraciones, presentaciones, talleres, charlas, degustaciones, entre otras actividades.

DATO

- Esta nueva tienda está ubicada en la Av. 28 de Julio 1136, en Miraflores.

- Atiende de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., los sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.