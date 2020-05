La ruptura del compromiso de la modelo Vania Bludau con su pareja, a quien descubrió usando Tinder a puertas de su matrimonio, ha dejado muchas dudas respecto al papel de los aplicativos de citas en una relación. ¿Si mi pareja usa Tinder estando conmigo, esto se considera como una infidelidad? ¿Debería perdonarlo?

Para el psicólogo y sexólogo experto en terapia de parejas, Christian Martínez, esto va depender de los acuerdos previos que existan dentro de la relación que sostienen dos personas. El problema: asumir que existen pautas que no han sido previamente conversadas.

“Tendríamos que preguntar qué es infidelidad para cada uno. Socialmente entendemos como infidelidad la ruptura de un acuerdo hablado o no hablado. Se supone que cuando yo empiezo una relación el trato amorosos, sexual y afectivo va ser exclusivo. Ahí viene el primer gran error, suponer. Tendemos a pensar que la pareja tiene los mismos criterios y valores que uno, pero no siempre es así”, explicó a Perú21.

En torno a las aplicaciones para citas, tales como Tinder, el experto refirió que cada pareja podría tener una percepción distinta de su uso: “Cuando uno tiene una pareja no va a buscar ni afecto, ni cariño, ni amor, ni coqueteo, ni sexo en otra persona. Si partimos de esa premisa podríamos considerarlo como una situación de infidelidad”.

LA COMUNICACIÓN ES CLAVE

Por ello, Martínez fue enfático en afirmar que los temas que no se hablan dentro una relación, simplemente no existen.

“Acá no se supone nada, si queremos ser claros en una relación de pareja tenemos que hablar. Si con mi pareja hemos acordado abrir la relación para conocer más gente con fines sexuales pero manteniendo la fidelidad a nivel afectivo, pues adelante, pero basta que una de las partes no esté de acuerdo para que sea considerada una situación de engaño”, detalló. Y agregó que muchas veces las personas que son descubiertas cometiendo una infidelidad tienden a dar explicaciones desmereciendo la situación. Sin embargo, de no ser ampayados, normalmente no admitirían la conducta inadecuada.

“Al ser descubierto el o la infiel suele explicar que no ha concretado nada, que abrió el Tinder para ver cómo era porque estaba aburrido, que no esperaba llegar a nada con nadie, etc. Se dan mil y una explicaciones porque hubo un ampay, ¿pero qué pasa si no me descubrían?, probablemente lo hubiera seguido haciendo”, cuestionó.

INFIDELIDADES EN REDES SOCIALES

Las apps de citas son principalmente para buscar pareja o tener un encuentro sexual. No son para conocer amigos, aseguró el sexólogo, quien sostuvo que hay que ser ingenuos para argumentar que solo estoy buscando amigos, porque estás en un lugar que ha sido creado para tener citas amorosas y citas sexuales.

Este tema se replica en el resto de redes sociales, como Facebook, Tinder, Happen, Bumble, LinkedIn, donde cada vez es más fácil conocer gente nueva. “Se puede crear un mundo paralelo sin que la pareja se de cuenta pero finalmente la estoy engañando. Es más fácil porque no es lo real”, indicó.

Recordó que a inicios del año 2000, cuando se hizo popular el uso del Internet, las personas empezaron a conocerse a través de chats internacionales. “Cuando alguien nos decía que tenía un enamorado virtual que conoció por el chat nos parecía rarísimo. Eso mismo 20 años después ya no es una locura, es muy real”, manifestó.

EL PROCESO DE PERDONAR

En tanto, el especialista recordó que la persona que sufre una infidelidad nunca es la culpable, pues el problema siempre será de aquel que rompe los acuerdos dentro de una relación. Esto viene de un problema mucho más profundo relacionado al compromiso y los valores de cada uno.

“La persona es infiel porque tiene un problema con el compromiso y con el hecho de respetar a otra persona. Es una persona que no se compromete con su trabajo, nada le conforma, ningún trabajo le gusta, retoma y deja constantemente actividades, cambia rápido de parejas”, refirió.

Y acotó que “el uso de las aplicaciones para citas no es incorrecto, salvo que estemos engañando a alguien. El tema del perdón es cuestión de cada pareja pero es un trabajo psicológico muy fuerte y personal que no siempre significa retomar la relación. Hay que tomar en cuenta que la persona infiel no cambia, siempre lo volverá a hacer porque tiene un problema de trasfondo con el compromiso”.

Vania Bludau termina relación con abogado.