La modelo Vania Bludau confirmó el final de su relación con el abogado Frank Dello Russo, y puso punto final a su historia de amor de casi cuatro años, incluso canceló los planes de matrimonio que tenían previstos realizarse a fines de año.

En 2018, Vania Bludau sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al anunciar que se había comprometido con el abogado Frank Dello Russo, con quien convivía en Miami desde hace varios años, luego que la modelo decidiera dejar el Perú por nuevas oportunidades en el extranjero.

Vania Bludau muestra el anillo de compromiso que le dio Frank Dello Russo cuando le propuso matrimonio. (Foto: @vaniabludau)

Como se recuerda, la modelo peruana viajó hasta Finlandia como regalo sorpresa de su pareja, quien en un inicio le dijo que irían a Colorado para pasar las fiestas de fin de año. En medio de la nieve, y acompañados de un trineo, Dello Russo se arrodilló para pedirle a Vania que sea su esposa.

“This is the most frozen and amazing Christmas ever (Esta es la más fría e increíble Navidad de toda mi vida). Aún estoy temblando... ¡Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo! ¡Estamos comprometidos!”, escribió en aquel entonces la modelo en Instagram.

Cabe señalar que Vania Bludau le confirmó a Rodrigo González, ‘Peluchín’, el fin de su relación a través de un mensaje en Instagram. “Me tomé unas horas a para verificar esta información y desafortunadamente para mi es cierto. Esto fue solo la cereza del pastel. Lamentablemente las apariencias engañan y la única culpa es mía por mostrar lo mejor en redes sociales”, escribió.

