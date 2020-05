Después de cuatro años de relación, Vania Bludau terminó con el abogado Frank Dello Russo, con quien se iba a casar a fines de año.

Incluso, la modelo eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotos con su exnovio.

Según el programa de ‘Magaly TV, la firme’, Vania descubrió que Frank pagaba una membresía en Tinder, aplicación para encontrar pareja.

“Dicen los amigos cercanos de la modelo que ella le encontró unas facturas donde pagaba en esa red social de soltero, donde la gente se conecta y te invita a salir. Entonces ella se sintió traicionada”, dijo Medina.

Tras su ruptura sentimental, Vania Bludau utilizó su cuenta de TikTok para bailar el tema “Yo perreo sola” como una indirecta a su expareja.

ASÍ FUE LA PEDIDA DE MANO

En 2018, Vania Bludau sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casaría con el abogado Frank Dello Russo, con quien convivía en Miami desde hace varios años.

“This is the most frozen and amazing Christmas ever (Esta es la más fría e increíble Navidad de toda mi vida). Aún estoy temblando... ¡Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo! ¡Estamos comprometidos!”, escribió en ese tiempo la modelo en Instagram.

La modelo peruana viajó hasta Finlandia como regalo sorpresa de su pareja, quien en un inicio le dijo que irían a Colorado para pasar las fiestas de fin de año.

Vania Bludau muestra el hermoso anillo de compromiso que su novio le entregó (FOTOS)

TENÍAN PLANES DE TENER HIJOS

En una entrevista a Trome, Vania Bludau contó que tenían previsto casarse en nuestro país en 2020.

“Estábamos indecisos, pero ya mi novio me dijo que se quiere casar en Perú, le gusta mucho nuestro país, me dice: ‘Quiero que mi familia conozca tu cultura’”, comentó.

La excombatiente, además, contó que deseaba tener hijos. “Claro, apenas me case, es más, cuando ya esté por casarme iré practicando, quiero tener hijos al toque”.

