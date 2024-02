Nadie puede negar la importancia de las frutas cítricas en toda dieta balanceada. Pueden decorar tanto desayunos como simpáticos cocktails. Habiendo originado en nuestro planeta Tierra unos 25 millones de años atrás, podemos encontrar hoy en día bastante variedad en la amplia selección de naranjas, limones y toronjas.

Por ende, te presentamos unos datos interesantes que te llevarán a apreciar aún más estas simpáticas frutas.





La vitamina C suele encontrarse en las naranjas y las fresas.





1) Las bolsas en donde se venden naranjas son diseñadas para que las compren

Las naranjas en los supermercados usualmente tienden a venderse en bolsas de plástico rojo. Esto es una opción a propósito, puesto que el rojo crea una ilusión óptica, haciendo que las frutas se vean más grandes y apetitosa. Para frutas como limones, en cambio, se venden en bolsas de colores similares, como el verde.





2) La mayoría de cítricos son híbridos

En sí, muchos expertos e historiadores creen que los orígenes de la mayoría de cítricos se pueden señalar hacia tres especies madres: las mandarinas, las toronjas y los citrones. Los árboles de cidros tienen genealogía similar, lo que llevó a que varios árboles se llegasen a cruzar a lo largo de los años; produciendo frutos similares. Ello llevó a que años después surgieras las frutas híbridas como las toronjas y las naranjas.









3) Las cáscaras de naranjas tienen bastante vitamina C

La vitamina C es buena en proteger contra los resfríos, por ende muchos toman naranjas y vitaminas para tratar ligeras gripes. Aunque un detalle que muchos no toman en cuenta es que la mayoría de las vitaminas en las naranjas se encuentran más en la cáscara que en la fruta misma. En una sola cáscara se puede encontrar 14% más de vitamina C que en la pulpa misma.





4) Los ingleses obtuvieron su nombre de las limas

Antiguamente, los marinos tendían a enfermarse constantemente del escorbuto. Esta enfermedad, que se presenta como zarpullidos, encías sangrantes fatiga; ocurría debido a una deficiencia de vitamina C, ya que no tenían acceso a frutas y verduras frescas en el mar. La Marina Inglesa empezaría a suministrar a sus marinos con limones y jugo de limón desde 1795. Durante la guerra de 1812, los marinos estadounidenses se burlarían de sus contrapartes ingleses llamándolos como mote “limeys”.





La toronja es una fruta muy deliciosa. (Foto: Pixabay)





5) El cítrico más grande tiene el tamaño de un balón de baloncesto

Las toronjas son originarias del Sudeste Asiático, tendiendo a tener una pulpa rosada en su interior, y cáscaras amarillas. En cuanto a tamaño, pueden llegar a crecer y tener el tamaño de una pelota de baloncesto, pesando incluso 9 kilos.





6) La clementina y la mandarina son frutas diferentes

Las clementinas y las mandarinas tienen coloraciones y cáscaras similares, lo que llevaría a que muchos las confundan. Pero los botanistas aseguran que hay gran diferencia entre ambas. En sí, las clementinas derivan de las mandarinas; creadas en principio tras cruzar mandarinas y naranjas.





Mandarinas.





7) Las toronjas pueden afectar ciertas medicaciones

Las toronjas cargan consigo con vitaminas y fibra, importantes para el organismo. Pero médicos han recomendado a pacientes con ciertas medicaciones que eviten consumir las frutas, ya que podrían afectar el tratamiento. Medicina para el colesterol e hipertensión arterial se metabolizan en el cuerpo por le enzima CYP3A4, que se encuentra en el intestino delgado. El zumo de la toronja puede bloquear esa enzima, que puede llevar a que no se digiera correctamente la medicina y entra en la sangre en altas cantidades. También puede afectar otros fármacos como la fexofenadina para las alergias; esa usan proteínas para entrar en las células de los cuerpos. El jugo de la toronja puede bloquear ese proceso y evitar que el fármaco circule por el cuerpo.





8) Las naranjas eran antes regalos de Navidad caros

Aunque las naranjas hoy en día sean relativamente baratas, en el siglo XIX era una gran costumbre navideña que los Europeos las encuentren como parte de sus regalos. Regalar naranjas en Navidad era una costumbre europea que empezó a ocurrir en los 1800, y se relacionaba con la leyenda de San Nicolás de Myra, un obispo del siglo IV quien tendía a regalar bolsas de dinero a mujeres vulnerables. En el siglo XIX en Europa, las naranjas eran vistas como una fruta cara e inusual, y representaban a las monedas de oro que regaló San Nicolás, y se empezó a asociar con la festividad.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.