La dieta correcta para los gatos es siempre la interrogante de los dueños. Pocos saben de que las frutas no están prohibidos para ellos y contrario a lo que se piensa, no solo comen carne. Además de ser productos naturales, son una alternativa para salir de la rutina y brindarles algo novedoso.

Sin embargo, es importante tener claro que no todas las frutas son patas para los felinos, pues cuentan con un sistema digestivo sensible. Por lo que es mejor no alterarlo su organismo. A continuación mencionamos frutos que sí pueden disfrutar.

Melón: Rico en agua y bajo en calorías, el melón es una opción refrescante para los gatos. Debes asegurar de retirar las semillas y la cáscara antes de ofrecérselo.

Sandía: Similar al melón, la sandía es una opción segura y refrescante para los gatos. Al igual que con el melón, retira las semillas y la cáscara antes de ofrecérsela a tu mascota.

Manzana: Si bien las manzanas pueden ser una opción segura para los gatos, es importante retirar las semillas y el corazón, ya que contienen pequeñas cantidades de cianuro, que pueden ser tóxicas en grandes cantidades.

Plátano: Los plátanos son una fuente de potasio y fibra que algunos gatos disfrutan ocasionalmente. Sin embargo, dado su alto contenido de azúcar, deben ofrecerse con moderación.

Arándanos y Frambuesas: Estas frutas pequeñas y ricas en antioxidantes pueden ser una delicia ocasional para tu gato. Asegúrate de lavarlas y retirar cualquier tallo antes de ofrecérselas.





Las que no deben comer:

Uvas y Pasas: Estas frutas pueden causar insuficiencia renal en los gatos y deben evitarse completamente.

Cítricos: El alto contenido de ácido cítrico en frutas como las naranjas, limones y limas puede causar malestar estomacal en los gatos.

Aguacate: Aunque técnicamente no es una fruta, el aguacate contiene una toxina llamada persina que puede ser tóxica para los gatos.

