En medio del escándalo generado por los rumores sobre su supuesta separación e infidelidad de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa decidió hablar por primera vez desde su regreso a Argentina.

“Se pueden decir mil cosas, pero solo Marcelo y yo somos los únicos que sabemos la verdad”, afirmó Figueroa al programa LAM.

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron?





La peruana señaló que, como toda pareja, han tenido problemas y altibajos. Sin embargo, aseguró que no están pasando por ninguna crisis y siguen firmes en su relación.

“Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos, nosotros estamos bien. No es que siempre vamos a estar bien, una relación pasa por un montón de altibajos, somos una pareja normal, con mucho amor de por medio, no somos perfectos”, agregó.

Milett Figueroa se pronuncia sobre su relación con Marcelo Tinelli. (Composición)





Milett Figueroa feliz en Argentina





Por otro lado, Milett expresó su felicidad por regresar a Argentina, pero no quiso adelantar nada sobre sus futuros proyectos en el país gaucho.

“Me encantaría quedarme acá a trabajar, estoy viviendo acá, igual no puedo contar mucho lo que puede venir porque el pan se quema en la puerta del horno”, reveló.

Asimismo, aseguró que no le molestan los rumores de la prensa y dijo que está tranquila. “No me puede fastidiar nada de lo que se diga en el medio porque trabajo también en este mundo y entiendo muchísimo de lo que se dice y no se dice. Cuando queramos comunicar algo lo comunicaremos, pero estamos bien”, concluyó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.