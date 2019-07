Guiso especial de lentejas, un plato reponedor para este frío invierno [VIDEO-RECETA]

Hay una vieja creencia que si los lunes comemos lentejas, tendremos suerte toda la semana. A ciencia cierta no sabemos si es verdad o no pero de lo que no cabe duda, es que son súper deliciosas en cualquier día y muy nutritivas.



Todas las cocinas tienen una forma especial de prepararlas pero hoy, el canal de YouTube Cucinare te enseñará a sorprender a todos con un guiso especial de lentejas donde distintos tipos de carnes, verduras y otros ingredientes lo harán irresistible.



Esta receta es ideal para dos porciones y para calentarnos en esta temporada de invierno, así que no lo dudes más y pon manos a la obra.



Ingredientes : 300 gramos de lentejitas, 50 gramos de panceta ahumada, 50 gramos de salchicha huachana, 100 gramos de carne para guiso, 100 gramos de costillas, 500 cc. de pasta de tomate, 2 dientes de ajo, ½ cebolla roja, ½ poro, ½ zanahoria, 4 ramitas de cebollita china, ½ pimiento rojo, ½ pimiento verde, 1 papa blanca, 1 camote amarillo, 1 choclo pequeño, 1 cucharadita de pimentón, perejil, sal y pimienta.



Preparación : Pica la panceta en cuadraditos y fríela en aceite caliente. Resérvala y en otra olla, fríe la salchicha huachana y las carnes cortadas en cubos pequeños, salpimienta, mueve y deja que cocinen por 10 minutos.



En otra cacerola, echa un poco de aceite y coloca la cebolla, poro, zanahoria y pimientos picados en cuadraditos. Junto a ellos, agrega los ajos machacados, salpimienta un poquito y agrega la panceta ya cocida.



Mueve, añade el caldo de verduras, el pimentón, la papa y el camote en cubos, el choclo en rodajas e incorpora todos los ingredientes. Tapa la olla y permite que todos los insumos cocinen por, aproximadamente, 10 minutos.



Pasado ese tiempo, sirve caliente y dale color con perejil picadito. Puedes acompañar tus lentejas con rebanadas de pan baguette ¡Buen provecho!