Gamarra suele ser un lugar lleno de gente, donde el desorden, el bullicio de megáfonos, la basura y la comida al paso se juntan. A pesar de ser una zona tan caótica, un curioso y tierno personaje de este emporio se ha robado el corazón y la atención de los visitantes. Se trata de Pin Pon, un pequeño perrito que, junto a su dueño, se gana la vida bailando.





Desde las 8 de la mañana, como si marcara tarjeta, Pin Pon llega diariamente, junto a su amo, César Paredes Castro, al corazón de Gamarra, a unos metros de parque Cánepa, para ponerse a trabajar.

“El perro vale más que yo”

En diálogo con Perú21, Paredes Castro, quien también es un cómico ambulante conocido como ‘Romanito Pulsario’, contó que Pin Pon tiene cuatro años y que lo adoptó porque vivía en la calle.

“Lo recogí en un mercado, estaba solito, me dio pena y me lo llevé a mi casa”, recordó.

Reveló que tiene seis perritos y ocho gatitos: “Mi casa es como un albergue, tengo muchos animales, felizmente mi hija es veterinaria y ella los chequea siempre”.

Además, sostuvo que gracias a su carisma y a que es dócil, Pin Pon se acopló rápidamente a su familia.

"Es un hijo más. En realidad, gasto mucho diariamente en alimentar a mis perritos y gatitos. Más de 50 soles y aparte otro monto en mantenerlos cuidados, llevarlos a que los bañen y engreírlos. El perro vale más que yo", dijo entre risas.





El perrito bailarín

César, autodenominado como ‘El domador de fieras salvajes’ contó cómo hizo para que su can aprendiera a bailar y a entretener a todos.

“El perrito se paraba en dos patitas, así que con premios y galletitas lo empecé a adiestrar. Primero le ponía una canción y le enseñaba a bailar, hasta que aprendió y ahora lo hace siempre”, remarcó.

Debido a que los gastos de manutención de las mascotas son altos, César buscó la forma de salir adelante para cumplir con ellas. Incluso, el 2022 llegó a la televisión. Pin Pon y él estuvieron en el programa Perú tiene talento de Latina.

Aquí el video de su presentación:





Indicó que gracias a la rutina que ha ensayado con Pin Pon, sale a la calles a ganarse unas monedas que servirán para costear los gastos de sus animales rescatados.

Al ritmo de la marinera norteña y de música andina, el pequeño perrito se mete al público al bolsillo con gran facilidad. Apenas empieza su show y todos sacan sus celulares para grabarlo.









César contó que estuvo vinculado a los circos desde muy pequeño, primero llevando agua a los artistas, luego cuidando a los animales y así fue que nació su amor por ellos, ese mismo amor les inculcó a sus hijos y ahora va por las calles de Lima llevando un mensaje de amor hacia los animales.

"Al perrito y al gatito no se le pega ni se le mata, debemos cuidarlos porque ellos también sienten y no es posible que haya gente que haga cosas malas con ellos, les pido que tengan corazón y que adopten a aquellos que no tienen un hogar porque la pasan muy mal en la calle", dijo.









¡Increíble! Estudio muestra que perros pueden entender el significado de varias palabras

Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre; y según estudios recientes, posiblemente pueda llegar a ser más inteligente de lo que pensamos.

Según investigadores que observaron la actividad mental de perritos a la vez que veían sus juguetes favoritos (pelotas, zapatos, correas), los perritos podrían entender lo que significa cada palabra.

La investigación señaló que el cerebro del can puede entender, en sí, el significado de los nombres, y asociarlo con aquellas imágenes que ellos aprecian. La investigadora Marianna Boros, quien ayudó con el desarrollo de los experimentos en la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría, detalló que: “Creo que los perros siempre han tenido esta capacidad. Esto cambia por completo nuestro entendimiento de la evolución del idioma, y lo que es exclusivamente para humanos.”

Este tema siempre ha ilusionado a los científicos. Una encuesta del 2022 concluyó que los dueños de perros creían que sus mascotas podrían responder a entre 15 y 215 palabras. Otro estudio, realizado por psicólogos en Carolina del Sur, en el 2011, mostró que un border collie, llamado Chaser, sabía los nombres de más de mil objetos, entre ellos 800 juguetes de trapo, 116 pelotas y 26 frisbees.

Pero los estudios hasta ahora no han podido explicar lo que ocurre al interior de la mente canina cuando procesa palabras. Para ello, Boros invitó a 18 dueños junto con sus mascotas al laboratorio. Trajeron consigo cinco objetos que los animalitos conocían muy bien; como pelotas o zapatos.

Una vez en el laboratorio, se le instruyó a los dueños decir una palabra antes de mostrar un objeto, no importase si coincidiese con la palabra o no. El dueño podría decir que tenía una pelota, pero en realidad cargaba consigo un frisbee. Se repitió este experimento más de una vez.

A la vez que ocurría esto, los investigadores monitorearon la actividad cerebral de los canes, mediante un casco no invasivo de electroencefalograma. Se mostraba diferentes patrones de actividad cuando los objetos coincidían con las palabras o no. Se veía mayores saltos en las palabras que los dueños creían que los perros sabían más. Eran parecidos a los puntos vistos cuando los humanos hacen test similares.

En un artículo de Biología Actual, los científicos confirman que sería la primera evidencia neural que los animales pueden conocer acerca del lenguaje. Pero Boros cree que los perros no pueden entender el idioma tan bien como los humanos. Por ejemplo, creo que los perros todavía no pueden generalizar como los humanos.

La doctora Holly Root-Gutteridge, una investigadora de la Universidad de Lincoln, aunque no estuvo presente en los estudios, encontró el proyecto fascinante. “Es interesante ver estos resultados, porque dudo que esto haya empezado en la época de la domesticación,” explica la doctora. “Tal vez un efecto similar tendrá lugar en distintos animales, tal vez esto sea un nuevo descubrimiento en la evolución del idioma.”

Los resultados de la investigación llevó a que muchos se preguntaran, entonces; si los perros pueden entender el significado de varias palabras, por qué no tienden a hacer caso de nuestras órdenes. “Tal vez a los perros no les entusiasma jugar a “coger la pelota” de la manera que los hemos entrenado. Entenderá lo que le dices, pero no quiere actuar,” añade la doctora. Una actitud no tan diferente a la de los gatos.

El golpe de calor en mascotas es prevenible con medidas simples y conscientes, por ello, la educación sobre los riesgos y la rápida respuesta ante los síntomas son cruciales.









