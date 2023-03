En esta temporada de verano es importante tener un cuidado adecuado para nuestro cutis y para ello necesitamos primero conocer cuál es el tipo de rostro que tenemos. Por ello, la directora de Marina Mora Escuela comparte rutinas de skincare (limpieza de rostro) para cada tipo de piel .

Sobre el tema, la exreina de belleza explica que una de las razones principales por las que algunas rutinas de skincare no funcionan es porque desconocemos cuál es el cutis que tenemos y que le hace falta para mejorarlo.

Por lo tanto, Marina Mora comparte una rutina básica para cada tipo de piel, además de los pasos que uno debe incluir en el cuidado de su rostro.

Piel Grasa

¿Cómo saber si tienes una piel grasa? Si eres de las personas que le brilla el rostro todo el tiempo con un aspecto aceitoso y por lo general tiene puntos negros.

En este tipo de piel le debes aplicar una rutina de skincare realizando una limpieza facial dos veces al día, mañana y noche, para eliminar todos los restos de maquillaje, impurezas y suciedad del ambiente. Evitar utilizar productos que contengan aceites. La mejor opción es un limpiador de base acuosa.

Debes aplicar una crema ligera y muy importante mantener una alimentación baja en grasas. Un consejo adicional, una vez a la semana exfolia ligeramente tu rostro para eliminar las células muertas, ya que estas obstruyen los poros.

Piel Mixta

Confirmarás que tienes piel mixta si algunas secciones de tu rostro se muestran secas u opacas (mejillas) y en otras con mucho brillo (zona T de tu rostro) con los poros dilatados.

Tu rutina de skincare es la siguiente, primero debes limpiar tu rostro con un producto suave como puede ser una loción micelar o una leche para piel mixtas o normales, luego realizas masajes circulares sobre la zona T de tu rostro para eliminar el exceso de grasa. Seguido de un tónico facial para eliminar las impurezas y cerrar los poros. Posteriormente, hidrata tu piel aplicando una crema matificante. Como alternativa al cuidado exfolia y aplica una mascarilla nutritiva una vez por semana.

La especialista en belleza recomienda hacer una sesión de skincare para cada zona (seca y oleosa) hasta equilibrar la piel. Además, puedes usar mascarillas faciales concentradas en arcilla, mentol, entre otras.

Piel Normal

Este tipo de piel tiene un balance en humectación, poros finos, ausencia de impurezas y de textura aterciopelada, suave y lisa. ¡Es un equilibrio uniforme! Sin embargo, también requiere de cuidados para mantenerlo.

Aquí tu rutina de skincare será sencilla, eso no quiere decir que no sea importante. Puedes aplicar un desmaquillante bifásico o algún limpiador que prefieras, pero no dejes de lado el tónico, ya que es un suero que te ayudará a reducir el envejecimiento prematuro del rostro y del contorno de los ojos. Finalmente aplica una crema hidratante que aplicarás con un suave masaje para estimular la circulación.

No olvides de aplicar tu protector solar porque ello te ayudará a protegerte de los rayos UV.

Piel Seca

Por lo general este tipo de piel se encuentra deshidratada, es de aspecto áspero, sin brillo y con líneas de expresión mucho más marcadas. Lo recomendable para su cuidado es mantenerla siempre exfoliada, hidratada y evitar el alcohol como ingrediente.

Tu rutina ideal para este tipo de piel es iniciar lavando tu rostro con un producto limpiador para piel seca. Recuerda que debes realizar pequeños masajes y enjuagar con agua tibia. Posteriormente, aplica un tónico porque ayudará a retener el agua en la piel, luego aplica un sérum hidratante y finaliza con una crema hidratante masajeando de manera circular. Finalmente utiliza protección solar.

Según Marina Mora, puedes incluir en tu rutina de skincare aceites vegetales naturales.

Piel Sensible

Este tipo de piel tiende a tener reacciones alérgicas muy frecuentes que da como resultados enrojecimientos, irritación, ardor, incomodidad y dolor. Por lo general, reacciona ante factores externos e internos.

Debes revisar bien en los ingredientes de tu rutina de skincare y evitar los productos con alcohol, fragancias y optar por productos como aloe vera. Evita la exposición al sol y la limpieza con agua caliente. Es importante mantener una dieta saludable rica en vitaminas, especialmente C y D.

Limita la comida picante, el café, alcohol y tabaco. Además, controla los cambios de temperatura bruscos, el estrés y la ansiedad.

