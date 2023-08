Un niño de 7 años fue atacado y mordido en el rostro por el perro de su tía en el sector II del distrito de Villa El Salvador (Lima). Según su madre, Gladys Mamani, el rostro del menor quedó desfigurado.

Mamani contó que el lamentable hecho se produjo cuando su hijo se dirigía a la bodega a comprar dulces. El perro de su tía lo atacó sin piedad y, cuando ella fue a reclamarle a su familiar, no se quiso hacer cargo de nada.

“Que mi tía se haga cargo de lo que ha hecho su perro. Mi hijo está desfigurado, su cara está hinchada. Fui al médico legista y me dijeron que la herida es de 10 cm, es profunda. Luego me dieron que regresara a la comisaría, donde me mencionaron que la denuncia no está en el sistema”, dijo Mamani a TV Perú.

Previamente, la progenitora contó que fue a interponer la denuncia contra la dueña del can, identificada como Miriam Neyra, pero se dio con la sorpresa de que no la registraron.

Los familiares del niño exigen justicia y esperan apoyo económico.





