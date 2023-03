Anahí de Cárdenas estuvo presente en el lanzamiento de la nueva identidad de Salmas y contó acerca de su nuevo sencillo “Lick that shirt”, el cual completa la trilogía de canciones sobre la evolución del rol de la mujer con el pasar del tiempo de su EP “Growing Pains”.

“Englobamos las tres canciones porque son el camino de lo que ha sido la independencia emocional, financiera y sexual de la mujer a través de los años”, comenta Anahí de Cárdenas.

Inicia en los años 50s con “Tonta” donde se muestra una mujer ama de casa y completamente dependiente, luego pasan a los años 80s con “Yesterday” dónde la mujer busca su camino en la vida y se deshace de todo aquello que no le suma y termina en la actualidad con “Lick that shirt” donde descubre el lado sensual que no sabía que tenía.

La idea para la creación de su reciente canción “Lick that shirt” nació en el 2020 un día que Anahí se encontraba junto a sus amigos Andrei Matorin, co-compositor de la canción, y la diseñadora de modas, Pamela Gonzales. “A Andrei se le cayó el chifa en el polo y Pamela le dijo lick that shirt, nos matamos de risa y pensamos esto tiene que ser una canción”, comenta Anahí.

Para este año, además, Anahí participará de la película “Prohibido salir” y volverá al teatro con “Té de Tías” a mediados de junio. En cuanto a su asociación “Previene Perú”, comenta que continuarán ofreciendo terapia gratuita a mujeres que sufren de cáncer de mama, y pronto iniciarán con la colecta para lograr este gran objetivo.





Nueva identidad: Salmas Sin Igual





Saníssimo, marca paraguas de Salmas, presentó una renovada imagen de sus galletas horneadas. A través de su campaña “Salmas Sin Igual”, apuesta por un nuevo logotipo y tipografía que busca impulsar una vida simple, natural y moderna.

En el evento se dieron cita algunas figuras como Valeria Piazza; Ignacio Barrios, fundador de Urban Kitchen; y la nutricionista Adriana Carulla, quien dio una clase maestra sobre el valor nutricional que aporta Salmas a nuestra dieta diaria. Además, estuvo presente Alex Torres, marketing manager Snacks & Seasonals de Grupo Bimbo que comentó acerca de la nueva identidad de Salmas “Esta nueva identidad está alineada a nuestro propósito como Saníssimo: “abrazar los orígenes para crear un mejor futuro”. Además, buscamos destacar y potenciar nuestros valores diferenciales de marca, al ser un producto libre de gluten, vegano y sin conservantes. sin colesterol, sin conservadores artificiales.”