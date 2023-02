Una joven extranjera utilizó su cuenta de TikTok para compartir con todos sus seguidores las cosas que no le gusta de “ser venezolana en Perú”. La joven explicó diversos episodios de su vida que le tocó vivir por ser extranjera en el país, por lo cual no pasó desapercibido para algunos usuarios peruanos.

Keki Rojas, una joven tiktoker, señaló que ha recibido expresiones peyorativas, como “veneca”. Por ello, recalcó que dicha palabra es considera como la “palabra prohibida”.

“Mencionen la palabra prohibida en mi presencia o se refieren a mí de esa manera. Me parece súper irrespetuoso. A pesar de que muchas veces hago público mi incomodidad, pero a algunas personas no les importa”, dijo Keki Rojas.

La joven también mencionó que no le gustan que la comparen con otros venezolanos, pues recalcó que cada persona tiene valores diferentes. “No me gusta que metan en el mismo saco con algunos venezolanos que tienen costumbres distintas a las mías. No me gustan que me mezclen con ese tipo de personas”, detalló.

Incluso, Keki Rojas contó un hecho usual en su día a día, pues al estar rodeada de peruanos es común que se hable de la violencia que se vive en el país.

“Estar en una reunión con puros peruanos y que empiecen hablar mal de venezolanos en mi presencia es indignante, pues lo hacen frente a mí cuando soy la única que está en ese momento”, reveló la joven extranjera.

Incluso, Rojas no dudó en referirse sobre el alto costo del alquiler de viviendas, sobre todo en Lima Metropolitana. “Me molesta que los alquileres bonitos estén siempre en los conos, súper lejos de donde tengo que vivir y que los alquileres que son céntricos no tengan los mejores acabados”, especificó la joven.

Keki Rojas mencionó que la mayoría de peruanos la compararan físicamente con chicas de su misma nacionalidad. “No me gusta que me digan que no parezco venezolana por mi cuerpo, ni por mi altura. No hagan eso”, remató.

VIDEO RECOMENDADO