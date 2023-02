El refrán dice que para el amor no hay edad, pero una pareja de Estados Unidos pone al límite esta frase por la notoria diferencia entre ambos. Cuando Miracle Pogue de 24 años publicó en TikTok que se casó con su novio de 85, más de uno levantó una ceja.

Originaria de Mississippi, Miracle conoció a Charles -un agente de bienes raíces jubilado- mientras laboraba en una lavandería en 2019. Como cualquier relación, se inició con una amistad, pero con el tiempo se enamoraron y comenzaron un romance. Según Semana, el romanticismo del señor Charles cautivó a la joven.

“Me enteré en una conversación cuando nos preguntamos nuestra fecha de nacimiento y él dijo que nació en 1937 (…) Ni siquiera puse su edad, solo queríamos ver cómo iba. No me importa si tiene 100 o 55 años, me gusta por ser él. Pensé que tal vez tenía 60 o 70 años porque se ve muy bien”, señaló Miracle en el medio ‘Kennedy News’.

Pese a la diferencia de 61 años, Charles decidió luego de unos meses de relación pedirle matrimonio a Miracle en febrero del 2020.

Miracle narra que tanto su madre, de 45 años, como su abuelo, de 72, estuvieron de acuerdo con la pedida de mano. Sin embargo, otros familiares se mostraron contrarios a la noticia, como su padre, Kareem Phillips, de 47 años.

La novia explica que tomó mucho tiempo convencer a su padre para que aceptase el matrimonio.

“Si no hubiera venido a mi boda, me habría perdido para siempre. Le dije que necesitaba su apoyo y que me acompañara al altar. Una vez que conoció a Charles y habló con él, lo amó”, contó Miracle, según La Nación.





Formar familia

Pese a las pocas posibilidades, los esposos desean agrandar la familia. “Quiero que tenga otra generación. Estamos buscando ir a una clínica de fecundación in vitro para hablar sobre nuestras opciones”, comentó Miracle al ‘New York Post’.

Y pese a que él ve pronta su partida, ambos mantienen el entusiasmo.

Miracle y Charles en su matrimonio. (Foto: TikTok)

“Nos preparamos para las cosas y él dice que podría no estar aquí en cinco años. Le digo que lo hará y que nos sobrevivirá a todos”, finaliza.

