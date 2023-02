La belleza está en los ojos de quien la contempla. El tiktoker peruano , Poly Rony, publicó un tierno video donde un joven peruano revela el secreto de cómo enamoró a su novia suiza. El video se hizo viral en redes sociales y generó diversos comentarios entre los usuarios.

A través de TikTok se ha viralizado un material audiovisual en el que se ve a una tierna pareja paseando en un parque cuando es sorprendida por un creador de contenido del canal Poly Rony.

Ante ello, el tiktoker preguntó a la joven extranjera sobre “qué es lo que más le gusta de él como peruano”. La joven sin dudarlo señaló que es “su nariz”.

La mencionada revelación generó risas entre los usuarios; sin embargo, el novio respondió afirmando que “a ella le gusta”. Luego de eso, el entrevistador le dijo al muchacho que tenía una nariz muy bonita y hasta le parecía “exótica”.

Hasta el momento tiene más de 300 mil reproducciones e infinidades de comentarios en donde los cibernautas no dudaron en opinar acerca de su popular simpatía.

“Estoy convencido de que Diosito se ha olvidado de mí”, “Dios por qué me has abandonado”, “No todos tenemos las mismas oportunidades”, “Dios, ya no quiero ser tu mejor guerrero”, “Ella lo mira con una carita de enamorada, qué linda”, fueron algunos de los comentarios.

