Los ingenieros peruanos Manuel Laynes Palomino (28) y Lisien León Quillas (27) perdieron la vida en Ecuador, donde se encontraban de vacaciones, tras el despiste de un bus en la provincia de Manabí. Junto a ellos, también perecieron dos ciudadanos ecuatorianos, un adulto de 38 años y su hijo de 13, que iban en el vehículo de Raúl Agustín, quien purga prisión preventiva tras negarse a pasar el examen de dosaje etílico.

En aparente estado de ebriedad, el jueves 2 de febrero y aproximadamente a las 6:45 de la tarde, el conductor del bus perdió el control del vehículo en la vía Jipijapa - Puerto López, en la comunidad Ayampe, localizada al sur de la provincia de Manabí, ocasionando las cuatro muertes.





#AHORA | #Manabí: en audiencia de flagrancia se dictó prisión preventiva para Raúl Agustín Z. C. por el delito de muerte causada por conductor en estado de embriaguez, que provocó el fallecimiento de 4 personas. #FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/XfmB1m9eHX — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 4, 2023





La familia peruana pide ayuda al consulado

“Nosotros no contamos con abogados para que se pueda llevar el debido proceso en Ecuador. Por el momento, mi hermana me cuenta que sólo hay una denuncia de oficio, pero nosotros -como peruanos- no hemos recibido ninguna ayuda de la empresa donde trabajaba el conductor, la cooperativa de transporte Carlos Alberto Aray. Además, presumimos que el chofer está coimeando a efectivos policiales para que retiren el atestado que se encontraba en estado etílico”, señaló Milagros Laynes, familiar de una de las víctimas.

“Mi hermano y su enamorada eran ingenieros y trabajaban en Lima. Como tenían vacaciones, fueron a Máncora y después fueron a Ecuador. Allí, el jueves regresaban a su hotel, en Puerto López, y es en ese trayecto ocurrió la tragedia”, finalizó.









