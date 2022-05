José Carlos Gómez Medina, el presunto emisario que habría enviado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, para hablar con el empresario Zamir Villaverde en el penal Ancón I sí estuvo en dicha cárcel el último 27 de abril, según reveló un reportaje de Cuarto Poder.

El dominical informó que Gómez Medina es, desde octubre del 2018, asesor de Omar Méndez Irigoyen, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Seguidamente mostró imágenes de las cámaras de seguridad del penal, donde se ve al supuesto emisario caminar muy cerca de Villaverde por un pasillo.

El programa también aseguró que fuentes del INPE confirmaron que José Gómez estuvo en el penal por orden de Omar Méndez con dos encargos: verificar que no haya problemas técnicos para la conexión virtual de esa mañana con la Comisión de Fiscalización del Congreso y que se asegure de que los tres citados aquel día, 27 de abril, hablaran con sus abogados antes de declarar.

Asimismo, en el informe periodístico se señaló que el asesor del jefe del INPE se presentó frente a los reclusos, entre los que estaba Villaverde, para que dialogaran con su defensa.

Según el relato que dio el empresario el último 11 de mayo en la Comisión de Fiscalización, que investiga el caso Sarratea, en dicha ocasión Gómez Medina lo llevó a una sala con los otros tres investigados para que se comuniquen con sus abogados, pero en un momento este lo llamó a un costado y le dijo que el titular del Ministerio de Justicia lo estaba esperando para conversar con él a través de un teléfono satelital.

“Yo decidí, señor congresista, no llamar por seguridad porque puedo pensar que están grabando y que, de repente, yo no sé qué me pueden decir y puedan complicar mi situación en este penal y decidí no hablar o en alguna investigación. (...) Y le dije que mejor traiga el mensaje y el mensaje fue...y yo decidí no llamar”, fue lo que declaró Villaverde frente a los parlamentarios.

Cuarto Poder también detalló que en aquella sala a la que fue llevado Zamir Villaverde no hay cámaras de seguridad, por lo que no se puede ratificar la versión que brindó, pero tampoco puede ser negada.

