ZAMIR VILLAVERDE

¡Que Dios nos libre!

Zamir Villaverde, quien fue el operador del golpista Pedro Castillo en la adjudicación de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otras perlas, dijo que postulará a una curul en el Senado o Diputados del próximo Congreso, gracias, claro está, a la renuencia del actual Parlamento a poner candados legales que nos garanticen postulantes idóneos. Para el efecto, Villaverde ya milita en el partido Fe en el Perú que lidera Álvaro Paz de la Barra, sipi, el mismo que fue denunciado por violencia contra su esposa, la conductora Sofía Franco. Ups.

Zamir Villaverde es vinculado al caso Puente Tarata. Foto: Difusión





ÁNGELA VILLÓN

Revocatoria… ¡SÍ!

La presidenta de la Asociación Miluska Vida y Dignidad, Ángela Villón, informó que por lo menos unas 120 mil trabajadoras sexuales firmarán los planillones para la revocatoria del cargo del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Villón, se recuerda, es una de las principales voceras de las servidoras afectadas por el cierre del prostíbulo Las Cucardas por parte de la comuna metropolitana pese a contar con licencia vigente. Como diría Porky, el verdadero, se acerca el “¡Eso es to... eso es to... eso es todo amigos!”.

(Ángela Villón/ Facebook)





JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ - I

¿Cortina de humo?

Ante la imposibilidad de mostrar resultados concretos en su gestión, que tiene ya 41 días, y puesta sobre la mesa su pretensión de desactivar a la Diviac, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, estaría ensayando una nueva estrategia para justificar su reclamo de una auditoría sobre los S/72 millones recibidos por esa dependencia de 2019 a 2024.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez. (Foto: Agencia Andina)

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ - II

Sin pruebas

Según Santiváñez, habría un interés de algunos sectores en que no se sepa en qué se gastó ese dinero, y para meterle intriga al asunto —tan ingenioso él— añadió: “No quiero acusar, pero habría que ver si de esa caja (…) probablemente se haya pagado también, no sé pues, a periodistas…”, especuló desde Trujillo y con el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, a su lado, quien no podía disimular su aburrimiento al escucharlo. ¡Qué roche!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez.





KELLY PORTALATINO

No puede tapar el sol

Cómo le cuesta a la congresista Kelly Portalatino reconocer que su líder Vladimir Cerrón es un prófugo. Canal N se lo recordó en entrevista en vivo y ella se dio el lujo de corregir al periodista aunque después tuvo que reconocer, con dolor, que sí pues, su mentor huye de la justicia desde hace 265 días.

Kelly Portalatino. (Foto: Congreso)