En el patio de honor de Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte y la ministra de Trabajo Betssy Chávez participaron en una actividad de reconocimiento la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). Sin embargo, minutos antes de la foto oficial con todos los presentes, el alcalde de Moche, Trujillo, le hizo un desaire al mandatario y difundió el video en sus redes sociales.

El alcalde del distrito de Moche, César Arturo Fernández Bazán, se acercó hacia donde estaba el mandatario -rodeado de otros alcaldes- haciendo oídos sordos a las indicaciones de los miembros de seguridad. Y con celular en mano le dijo al mandatario: “Presidente Castillo, desde Moche se lo devuelvo porque yo no quiero eso, yo quiero pistas y veredas para mi lugar”.

La confusión en el momento sorprendió a Castillo quien solo atinó a posar para la cámara y responderle “gracias, compañero, fuerza”.

Tras ello, Fernández continuó grabando y siguió con su discurso. “No quiero presidente, no me gustan esos reconocimientos a mí”, expresó.

Luego, el alcalde de Moche dio unos pasos más hasta tener a los homenajeados como fondo para seguir con su discurso. “Le he devuelto al presidente Pedro Castillo el reconocimiento que, yo siento, a mí no me representa; yo no estoy para reconocimientos tontos y baratos. No estoy para este show, no me presto para estas cosas, que le engañe a todos los alcaldes, a mí no me va a engañar”, replicó.

Asimismo, orgulloso de su desaire, Fernández aseguró que “aquí no venimos a apoyar a nadie, eso es plata de todos los peruanos, ahí le he devuelto”.

“¿Cómo una persona que no ha hecho nada por el Perú me va a reconocer, va a reconocer a Moche donde yo he hecho bastante? Los títeres que están ahí, los alcaldes que están ahí son títeres, pero Moche no”, siguió cuestionando.

La transmisión de la autoridad de Moche se vio interrumpida por un agente de seguridad quien le exigió dejar de grabar. “País democrático y la gente no puede ni grabar”, sentenció Fernández.

Cuestionado alcalde también protestó contra Vizcarra

En setiembre del 2020, el alcalde de Moche, César Fernández Bazán, envió una carta al entonces presidente de la República, Martín Vizcarra. La autoridad del distrito acudió a un centro de salud donde le sacaron sangre y firmó la misiva.

Fernández ha tenido actitudes que han llamado la atención de las autoridades. En agosto del año pasado, fue intervenido y se enfrentó verbalmente a los agentes y se muestra, en algunos momentos, reticente a acatar las órdenes. Tras ello, y ya en su domicilio, Fernández realizó un transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook para denunciar lo sucedido y hacer un llamado a bandas criminales para que se enfrentes a los agentes del orden.

