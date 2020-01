César Arturo Fernández Bazán, alcalde de Moche (Trujillo), está en el ojo de la tormenta tras iniciar una campaña llena de mensajes machistas, prejuiciosos y cargados de estereotipos con los que busca “prevenir” feminicidios en su distrito.

A través de afiches digitales compartidos en sus redes sociales, la comuna se dirigió al los pobladores masculinos para “evitar” comportamientos violentos contra sus parejas.

“Si tu mujer te saca la vuelta ¡No la mates! Acude a nosotros”, “Si tu mujer no te deja ver a tu hijo y no te prefiere, hay un juez”, “Si tú, varón, sientes que quieres golpear a una mujer, puedes evitarlo conversando con nuestro personal”, “Si tu mujer no atiende bien a tus hijos y está entretenida, acude a nosotros”, son algunos de los mensajes de difundidos por la Municipalidad de Moche.

CAMPAÑA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOCHE

Ante esto, el burgomaestre salió a responder y aseguró continuará con su campaña.

“Estamos utilizando un lenguaje que sea rápido de entender para el poblador. ¿Cómo le vamos a hablar al poblador de Miramar, de la Campilla, de Torres de San Borja? Le vamos a poner según la ley tal, el feminicidio... No sabrá de qué se trata. Pero si les decimos: ‘Si te sacan la vuelta, no actúes de manera violenta’. Lo que hace al Ministerio de la Mujer es atender a las muertas, a las víctimas. Nosotros, no. Lo que queremos evitar son más víctimas. Prefiero que no ocurran más feminicidios a darle gusto a la ministra”, señaló Fernández a América Noticias.

El alcalde también resaltó que su comuna ampliará la atención a los varones que sean víctimas de violencia por parte de sus parejas.

Así responde alcalde de Moche sobre mensajes machistas y prejuiciosos para 'prevenir' feminicidios

MIMP RECHAZA CAMPAÑA

Por intermedio de un comunicado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló que los mensajes fomentan la discriminación y violencia contra las mujeres.

El MIMP manifestó su preocupación y aseveró que la campaña está cargada de “estereotipos machistas que desinforman a la población respecto a los roles y al comportamiento de las mujeres, así como al tratamiento de los casos de violencia de género”.

Asimismo, exhortó a la Municipalidad de Moche retirar los afiches y se comprometió a brindarles asistencia técnica, “con la finalidad de asegurar y resguardar que todas las víctimas de violencia de género puedan encontrar, en los funcionarios públicos, una respuesta adecuada y oportuna”.