El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acusó a la Comisión de Fiscalización del Congreso de querer hacer un “show mediático”. Esto luego de que el grupo de trabajo lo citara para que explique el plan de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima de hasta S/4000 millones, que comprenden emisiones de bonos para impuestos vehiculares y de alcabala para los próximos 20 años.

En diálogo con la prensa, desde la municipalidad, el burgomaestre indicó que este tema no le compete a los congresistas.

“Una comisión del Congreso quiere entrar en un tema que no les compete. Estamos perdiendo el tiempo. Yo tengo que trabajar”, sostuvo.

Agregó que “no puedo estar yendo para dar explicaciones de un tema que no le compete. Más, habiendo explicado este tema ya más de veinte veces. Si quieren hacer show mediático con el alcalde no es la manera, me parece de mal gusto”.

Además, volvió a emprenderla contra la Comisión de Fiscalización y señaló que los legisladores buscan un “show político”. Criticó que hayan utilizado el término “sobreendeudamiento”.

“Está mal planteada la invitación porque no es una decisión de la comisión”, detalló.

En la misma actividad, el burgomaestre capitalino dio detalles sobre el plan de reordenamiento de ambulantes en el Centro de Lima. Presentó las acciones que se ejecutarán para retirar a los cientos de ambulantes de las zonas del Mercado Central, Mesa Redonda y el Triángulo de Grau, en el Cercado de Lima.





Rafael López Aliaga se niega a pagar a Lima Expresa pese a perder arbitraje

En negación. El último 20 de abril, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habló sobre el fallo emitido recientemente por el Tribunal Arbitral de París a favor de Lima Expresa SAC, que ordenó al municipio capitalino el pago de una indemnización de 30 millones de dólares a la concesionaria.

Ante este resultado, el burgomaestre aseguró que la comuna no pagará nada, asegurando además que la justicia en Perú está politizada.

“La Municipalidad a grupos criminales no le paga nada (...) lo que estamos haciendo en EE.UU. es hacer justicia desde allí porque la justicia en Perú está politizada”, aseguró en conferencia de prensa.

Es preciso recordar que la Municipalidad de Lima había solicitado a la Cámara Internacional de Arbitraje de París la anulación del contrato de concesión con Lima Expresa, porque habría corrupción en la firma de la misma.

Contrario a lo esperado por la comuna capitalina, la resolución del tribunal arbitral indica que esta parte no pudo probar que hubo corrupción en la firma del contrato, lo cual desestima la pretensión general.

Este arbitraje se inició en el 2019, y la conclusión final es que no se anulará el contrato como lo ha solicitado el alcalde López Aliaga y, además, el municipio deberá pagar una indemnización de 30 millones de dólares.

“Acá se ve que hay una cofradía que la protege. Entonces, fuera del Perú vamos a equilibrar cuentas con esta banda criminal liderada por Odebrecht y sus cómplices”, añadió al respecto.





