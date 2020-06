El exjuez Walter Ríos, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, se quedará tras las rejas por decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia. El juzgado presidido por el magistrado Hugo Núñez declaró infundado del pedido de Ríos, quien es investigado como presunto autor de los delitos de trafico de influencias, cohecho pasivo y organización criminal.

La defensa de Ríos arguyó que el expresidente de la Corte Superior del Callao era una persona vulnerable al COVID-19 y podía ser contagiado por las condiciones carcelarias en que se encuentra en el penal Ancon I.

De acuerdo a su solicitud de cese de prisión preventiva, Ríos Padece de “diabetes, obesidad no controlada, dislipemia, síndrome metabólico en etapa avanzada, secuela pulmonar de TBC antigua y estrés actual”. Todo lo cual, lo convierte en vulnerable al COVID-19 dadas las condiciones carcelarias en que se encuentra. Asimismo, la defensa cuestionó los presupuestos de peligro de fuga y de obstaculización de justicia.

Sin embargo, la resolución firmada por el juez supremo Núñez señala que no se han probado las enfermedades que Ríos indica padecer. “No presenta algún factor de riesgo frente al COVID-19. La sola emergencia sanitaria desde el punto de vista legal, no permite la excarcelación de un interno”, precisa la resolución.

Precisamente, el fallo explica que Ríos presento´un informe particular que no contó con la presencia del investigado y solo tuvo “referencia copias de exámenes realizados aisladamente en 2018 y que no cuentan con el diagnóstico emitido por el especialista respectivo”.

Por ejemplo, el fallo indica que Ríos (de 53 años de edad) no ha acreditado tiene diabetes no controlada. “No existe un diagnóstico de diabetes registrado en las copias de la historia clínica mucho menos que haya sido emitido por un especialista previos exámenes respectivos. Solo se emite la opinión sobre la base del resultado de una prueba obtenida de forma aislada".

En lo referido a obesidad no controlada, el juzgado indica que “por principio de inmediación el magistrado pudo apreciar que el investigado se encuentra delgado sin signos visibles de obesidad”. Asimismo, hace referencia al médico del establecimiento penitenciario quien determinó que "no presenta ese factor de riesgo, más aún si el Índice de Masa Corporal no supera los 40kg/m2.

Al referirse al “estrés y ansiedad” que indica Ríos, se precisó que el Ministerio de Salud nolo considera como lo factor de riesgo.

El juzgado tomó en cuenta para su decisión el informe emitido por el organo oficial competente de la cárcel de Ancón I porque sí fue realizado con presencia de Ríos y “contiene el estado de salud actualizado”.

Walter Ríos se encuentra detenido desde el 18 de julio de 2018 y recluido desde el 21 de julio de 2018. El plazo de la detención preventiva vencerá el 17 de julio de 2021.

VIDEO RECOMENDADO:

Médicos peruanos que radican en EE.UU. capacitan virtualmente a sus colegas del Minsa