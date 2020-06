La última encuesta nacional urbana, realizada en la primera mitad de junio por Ipsos Perú, revela que para el 68% el principal desafío del Gobierno en los próximos meses será la reactivación de la economía y la generación de puestos de trabajo, dos factores que van de la mano.

Esa realidad se ve reflejada en la situación laboral de muchos peruanos, pues el 42% de los encuestados declaró, en este sexto mes del año, haberse quedado sin trabajo y sin ingresos, tras la cuarentena sucesivamente ampliada hasta fines de junio.

Cuando a los encuestados se les pregunta sobre su situación actual, el 31 % dice ser trabajador independiente que no está laborando por la emergencia, mientras que un 11% afirma haberse quedado sin trabajo tras ser despedido de su centro de labores.

Actividades en espera

Al respecto, lo preocupante de estas cifras es observar cómo el desempleo estaría afectando más a quienes integran los niveles socioeconómicos (NSE) más bajos: D y E (ver gráfico en esta página).

A ello se sumaría que la reanudación de las actividades tampoco avanzaría a un ritmo que los favoreciera, pues dentro del grupo autorizado para salir a trabajar, los pertenecientes a los NSE C, D y E son los menos favorecidos. Quizás ello explica el porqué de las expectativas de que se concrete la reactivación económica lo más pronto posible.





Carlos Casas: "Mucha gente piensa en planificar este año para sobrevivir”

La gente que no cuenta con ingresos (42%, según la encuesta de Ipsos, dice no laborar) no va a gastar. Esto evitaría que haya una recuperación del consumo en los próximos meses y cambia el patrón de consumo.

Los bienes superfluos van a dejar de ser comprados y la gente seguirá migrando a comprar bienes más baratos y suspenderá gastos. Entonces, la recuperación de servicios, como los restaurantes, será lenta porque la gente está restringiendo gastos.

Además, muchas personas no van a recibir gratificaciones. Esto arrastrará la demanda y el consumo seguirá cayendo. Esto corrobora el hecho de que el consumo sufrirá una reducción significativa. Mucha gente piensa en planificar este año para sobrevivir. Los peruanos y empresas no esperan el reinicio de actividades para que el país se reactive este año, sino para lograr su supervivencia.