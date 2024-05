El ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, se pronunció tras conocerse el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que revela el aumento de la pobreza monetaria a 27.1%.

Demartini aseguró que la cifras se pueden revertir, ante el posible crecimiento entre 3.5% a 4% este año y volver a cifras prepandemia.

“Las cifras económicas, no solo convalidadas con el Ejecutivo, sino también con instituciones extranjeras, nos hablan de que si seguimos esta ruta vamos a poder crecer 3.5 % o 3.2 %, incluso 4 %, por los precios de los minerales”, aseguró.

Asimismo, el titular del Midis resaltó que se debe priorizar la reactivación económica y exhortó a los gobiernos regionales, locales y al Poder Legislativo enfocarse en este objetivo.

“Debimos mejorar la reactivación económica del país. Eso es una autocrítica que nos toca a todos, porque el despegue económico de nuestro país no pasa solo por el Ejecutivo: pasa por los gobiernos regionales, municipales y el Congreso. Es una crítica compartida que tenemos que asumir todos”, indicó.

Demartini señaló que la pobreza pudo llegar a 32% si el Ejecutivo no hubiera aplicado las políticas correspondientes en materia de programas sociales. En ese sentido, indicó que “el camino que se ha dado es el correcto”.

“Si no hubiésemos tomado las decisiones en ejecución presupuestal en el 2023, la pobreza hubiera escalado 4,5 %. Si no hubiéramos, a partir de los programas sociales, intervenido, la pobreza sería 32 % en el Perú. Esto no es un aliciente, más bien es una exhortación de que el camino que se ha dado es el correcto, pero que necesitamos la reactivación económica del país”, dijo.

Al igual que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el titular del Midis atribuyó las cifras en rojo a las protestas contra el gobierno, desatadas tras el golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo en 2022, así como al fenómeno Yaku.

“En el 2022, en lugar de enganchar con el crecimiento económico, ocurrieron 3 meses protestas sociales donde el impacto fue mucho más grave que el periodo de pandemia. El fenómeno del Yaku que arrasó con la parte norte del país”, indicó.

