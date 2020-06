Por fin la luz al final del túnel. Después de 90 días de confinamiento obligatorio, el emporio de Gamarra reanudará sus actividades.

El Gobierno publicará hoy la resolución ministerial que le dará luz verde a los conglomerados comerciales para reanudar sus actividades a partir de mañana, pero esto será, de momento, a puerta cerrada y con el servicio de entregas a domicilio, dijo la ministra de la Producción, Rocío Barrios.

Sostuvo que Gamarra ha cumplido con los requisitos establecidos. “Ayer hicimos una visita al conglomerado de Gamarra, hemos visto que muchos de los edificios ya están en esos procesos de implementación de la señalética en los ascensores y las salidas, justamente para que puedan estar aptos al reinicio”, explicó.

La titular de Produce señaló, además, que otros conglomerados comerciales como Mesa Redonda, Polvos Azules y el Triángulo de Grau, con los que ha sostenido varias reuniones, están en proceso de implementación.

Según se informó, Barrios sostuvo ayer una reunión con los directivos de estos emporios para conocer sus avances en el tema.

Abran las puertas

Sin embargo, para los micro y pequeños empresarios de Gamarra, la decisión de comenzar a operar a puerta cerrada no fue bien recibida.

Diógenes Alva, empresario con más de 50 años de actividad, explicó sus argumentos. “Es un abuso tremendo que cometerían con Gamarra. En las calles están trabajando los ambulantes y nosotros que tributamos seguimos encerrados en nuestros propios negocios, no puede ser”, dijo en diálogo con este diario.

“Si nos quedamos 15 días más o un mes encerrados, no sé qué va a pasar”, añadió.

Sostuvo que la mayoría de comerciantes “están que lloran, que sufren, no pueden pagar alquiler, tienen deudas con los bancos, tienen que pagar a sus trabajadores, pagar el agua, la luz”.

“No sé por qué el Gobierno nos trata así, sabiendo que la micro y pequeña empresa es la que mueve la economía del país, somos el 93%. Si esto sigue así, nosotros saldremos a vender a las calles. ¿Por qué los ambulantes tienen esa preferencia? Vamos a hacer lo mismo que hacen ellos”, advirtió.

Alva sostuvo que los comerciantes no podrán vender sus productos a través de las plataformas digitales porque no están preparados ni capacitados. “Gamarra no está preparada para vender por Internet”, afirmó.

Dijo que la mayoría de vendedores son micro y pequeños empresarios con módulos de 3 a 4 metros, donde “fabrican de todo” y de acuerdo con las temporadas.

Demandó que el alcalde de La Victoria, George Forsyth, dialogue con los ministros de Estado para que las actividades en el emporio se desarrollen de manera normal bajo los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.

Trato desigual

Similar temperamento manifestó Susana Saldaña, presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra. “Al fin tenemos una fecha para la reapertura de Gamarra. Es algo por lo que siempre hemos trabajado y luchado desde que se inició la cuarentena. Llevamos 90 días de cierre”, indicó.

Sostuvo que los empresarios del emporio acataron las medidas dictadas por las autoridades a pesar de que ello les significó pérdidas por más de 3,000 millones de soles.

Saldaña espera que el trabajo a puerta cerrada se prolongue solo hasta fines de este mes. “Aunque nos gustaría que nos den la oportunidad, a partir del lunes, de trabajar con un aforo controlado”, puntualizó.

Cuestionó que se brinde un trato diferenciado al comercio informal. “Las autoridades hacen lo posible buscando espacios, locales, para atender a este sector. Sin embargo, como sector formal solo tenemos un camino de la legalidad”, añadió.

“Todos estamos comprometidos en sacar adelante al país, aun con el riesgo de que más de 15 mil microempresas se vayan a la quiebra”, anotó.

Por su parte, Edward Raymundo, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, invocó al presidente Martín Vizcarra y a los ministros a ser más flexibles en el apoyo a los empresarios textileros de Gamarra para reactivar la economía. Aseguró que, de abrirse el emporio de Gamarra, ya no habrá comercio ambulatorio.

Datos:

- En el emporio de Gamarra laboran más de 25 mil empresarios que generan más de 120 mil puestos de trabajo, señaló Diógenes Alva.

- En el Día de la Industria, el premier Vicente Zeballos pidió a los industriales unir esfuerzos para impulsar la reactivación de la economía.

- El pasado 15 de marzo, el Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria para enfrentar el COVID-19.

