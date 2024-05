El altercado de Paolo Guerrero con un reportero de ‘Magaly TV: La Firme’ continúa causando reacciones en nuestro país y el conductor deportivo Paco Bazán fue uno de los que salió a cuestionar al ‘Depredador’ por su reacción violenta.

En una entrevista con Magaly Medina, el presentador de ATV aseguró que la mayoría de los futbolistas no soportan las críticas y que esta no es la primera vez que el delantero peruano protagoniza incidentes similares.

“Siempre he admirado la carrera de Paolo en la cancha, porque nadie puede discutir que dentro de la cancha es 10 puntos, una máquina, con algunos exabruptos también, porque también dentro de la cancha se ha comportado mal cuando no ha tenido capacidad de control de su ira y frustración, y ha hecho su pataleta”, sostuvo Bazán.

Además, el conductor del programa ‘El Deportivo, en otra cancha’ recordó todas las veces que Paolo Guerrero ha estado en el ojo de la tormenta por no controlar sus impulsos.

“Le tiró un termo a un hincha y luego lo denunciaron, escupió a un hincha en el Monumental, (…) perdió los papeles contra un hincha del Flamengo en Brasil. Se volvió loco”, contó Paco Bazán.

Ante ello, el conductor expresó su preocupación por el integrante de la selección peruana ya que pone en juego lo que resta de su carrera futbolística.

“Me parece que no tiene control de sus emociones, yo siento que le falta paz interior, porque cuando uno está bien con uno mismo, (no pasa eso). (…) Me preocupa porque parece, por lo que he visto, que es como si no estuviese estable, como si estuviera ausente de paz, ese rostro es de miedo y es terrorífico”, añadió el presentador.









