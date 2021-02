La congresista Tania Rodas (Alianza para el Progreso) dijo sentirse “decepcionada” e “indignada” tras revelarse que su pareja, Manuel Cedano, fue una de las 487 personas que recibió la vacuna contra la COVID-19.

En diálogo con RPP TV, negó haber tenido conocimiento de la denuncia de vacunaciones irregulares y remarcó que toma “distancia” de los hechos denunciados.

“Me siento decepcionada, indignada y tomo distancia de estos nefastos hechos que no ayudan a avanzar a nuestro país”, expresó la legisladora de APP.

“Tengo una relación sentimental, sin embargo yo desapruebo este tipo de hechos. Nunca supe ni fui informada de tal hecho porque no lo hubiera aprobado. Que se investigue y se llegue al final de los hechos hasta las últimas consecuencias”, añadió.

No obstante, Rodas Malca enfatizó que su nombre no aparece en ninguna lista de vacunados y que tampoco ha sido inmunizada contra la enfermedad.

“Yo no aparezco en ninguna lista, eso que quede bien en claro. Aún no recibo ni he recibido vacunas contra el COVID-19. Trabajo visitando hospitales y poniendo en riesgo mi vida y salud”, sentenció.

Según informó el presidente Francisco Sagasti el último lunes, un total de 487 personas, entre ellos servidores públicos, se vacunaron contra el COVID-19 con dosis del laboratorio Sinopharm fuera de los ensayos clínicos.

