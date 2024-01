No podría postular a un cargo público hasta dentro de una década. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la denuncia constitucional contra Aníbal Torres, el expremier del expresidente golpista Pedro Castillo, que propone su inhabilitación por diez años de la función en cargos públicos.

La denuncia constitucional presentada por el congresista Jorge Montoya —y cuyo informe final que fue votado hoy estuvo a cargo de la legisladora Martha Moyano— se sustenta en que el 9 de marzo del 2022, Torres azuzó contra el Congreso, en una reunión realizada en Palacio de Gobierno: “Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno, entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”.

Este es el informe final de la denuncia constitucional contra Aníbal Torres.

Por su parte, el ex presidente del Consejo de Ministros, realizó sus descargos por escrito ante la Subcomisión: “Con mis declaraciones no he azuzado a las personas ni he generado zozobra, alarma o temor en la población, esto es lo que sí han hecho la congresista Moyano y el congresista Montoya, cuando convocaban a la población para vacar al presidente Pedro Castillo con ‘sangre, heridos y muerte’ o para ‘generar una protesta grandísima’ u ‘originar el caos de la historia’”.

Los cuatro congresistas que votaron en contra de la inhabilitación de Torres son: José María Balcázar y Jorge Coayla (Perú Bicentenario), Francis Paredes Castro (Podemos) y Edgard Reymundo (Cambio Democrático).

