Con la enorme cantidad de expresidentes presos, enjuiciados o procesados por actos ilegales acontecidos durante sus gestiones, parecería una broma de muy mal gusto informarle a la ciudadanía que más de la mitad de ellos, de los que están en vida, pretenden regresar por la puerta grande a Palacio de Gobierno.

Pero no, no es una broma.

Ocho son los exmandatarios vivos del Perú y cinco son los que, aparentemente, de sortear los múltiples y diferentes obstáculos que ya se les presentan en el camino, postularán en 2026 para una nueva gestión. De hecho, tres de los cinco están inhabilitados legal y constitucionalmente para postular: Alberto Fujimori (Fuerza Popular), Martín Vizcarra (Perú Primero) y Pedro Castillo (Todos con el Pueblo). Francisco Sagasti (Partido Morado), y Alejandro Toledo (Partido Demócrata Verde) no tienen impedimento. El segundo de ellos, solo por ahora, porque va rumbo a una condena.

AQUÍ ESTÁN, ESTOS SON

Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión efectiva acusado de delitos de corrupción y derechos humanos, fue indultado por razones humanitarias en 2017, pero recién en diciembre del año pasado salió finalmente en libertad producto de esa gracia. En varias ocasiones, los voceros del fujimorismo mencionaron que necesitaba regresar a su casa para vivir en familia sus últimos días.

Lo cierto es que, siete meses después de abandonar el Penal de Barbadillo, su recuperación ha sido tal que su hija Keiko Fujimori, utilizando políticamente su figura, anunció que él será el candidato al sillón de Pizarro en dos años, cuando cumpla los 87 años.

La edad y sus patologías no son su único freno. Ante el anuncio, abogados penalistas y constitucionalistas han referido que el patriarca de los Fujimori está impedido de postular porque fue condenado por delitos dolosos como corrupción y violación de derechos humanos y dichas sentencias no se han anulado por el indulto. Además, para estar rehabilitado necesita pagar los S/57 millones de reparación civil al Estado, algo que no ha hecho.

FARSA EN TIKTOK

Fujimori, desde que recobrara su libertad, activó sus redes sociales, sobre todo su cuenta de TikTok, donde viene publicando los logros de su decenio de gestión.

Pero no es el único que ha hallado un nicho virtual. Quien también se ha popularizado en esa plataforma es Martín Vizcarra, el expresidente que ocupó la máxima magistratura ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en 2018.

Vizcarra, cuyo video más viral —en el que disfruta de una canción del Grupo 5 junto a su perrita ‘Morita’— tiene casi 6 millones de vistas, ha confirmado el viernes 19 de julio, durante una marcha de la CGTP, que buscará tentar la Presidencia en 2026. Informó que venderá peluches de lagarto para financiar su campaña con Perú Primero.

Pero Vizcarra no les dice la verdad a sus seguidores. Tiene dos inhabilitaciones del Congreso para ejercer cargos en la función pública, una por 10 años y otra por cinco. La primera es por haberse inoculado irregularmente dosis de COVID-19 y la segunda por el caso Obrainsa, en el que es investigado por haber favorecido a esta empresa cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones de PPK. En ambos casos, Vizcarra pretende recibir el aval para postular a través de recursos de amparo.

El tercero en la lista es el expresidente Alejandro Toledo. Preso preventivamente por 18 meses, se inscribió en la agrupación política Demócrata Verde, que preside Álex Gonzales, exalcalde de San Juan de Lurigancho.

Toledo fue extraditado de Estados Unidos en 2023 acusado de recibir coimas millonarias de Odebrecht durante su mandato por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. La Fiscalía solicitó una pena de 20 años y seis meses de cárcel. Fue candidato presidencial en 2001 —cuando ganó—; en 2011, cuando quedó en cuarto lugar; y en 2016, cuando solo obtuvo 1.30% de votos válidos y su partido, Perú Posible, perdió la inscripción. El caso ya está en juicio oral y en la Fiscalía esperan que a fin de año ya se dicte una sentencia, que todo indica será condenatoria.

También podría anotar su nombre en la cédula de votación de 2026 Francisco Sagasti, quien ejerció la Presidencia durante ocho meses, entre 2020 y 2021, luego de la renuncia de Manuel Merino de Lama, y tras la vacancia de Vizcarra.

Aunque ha rehuido a esta opción, el exgobernador de Cajamarca y militante morado, Mesías Guevara, dijo que Sagasti era el “candidato natural” de su organización. ¿Se lanza?

El último exmandatario que coquetea con 2026 es Pedro Castillo, aunque más parece solo una alucinación producto de la carcelería. Acusado de encabezar una organización criminal y recluido en el penal de Ate tras su intentona de golpe de Estado, se afilió al partido Todo con el Pueblo, que espera su inscripción en el JNE. Más allá de las intenciones, amagos y shows de los expresidentes, serán los entes electorales y judiciales los que, en su momento, confirmen la exclusión de algunos o validen a otros. Hay mucho en juego.

