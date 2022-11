Odebrecht ha puesto en jaque al Estado peruano al suspender su colaboración con la Fiscalía. El caso Lava Jato, el que prometía llevar a la cárcel a los corruptos, ha entrado en un terreno incierto. La procuradora Silvana Carrión adelanta las medidas que tomará de quebrarse el acuerdo de colaboración.

¿Cómo tomó el anuncio de la suspensión de la entrega de información de Odebrecht a la Fiscalía peruana?

Nos sorprendió, sobre todo por lo que alega la empresa, una violación al acuerdo de la colaboración eficaz, lo cual debo rechazar categóricamente. Ni la Fiscalía ni la Procuraduría hemos usado indebidamente la información entregada por Odebrecht, nosotros hemos sido aludidos por el proyecto Rutas de Lima (...) lo ideal era que las autoridades brasileñas escuchen antes a sus pares peruanos y esperen el descargo para luego tomar una decisión con todo a la mano, pero no ha sido así. Igual, contestaremos indicando que no se ha violado el acuerdo.

Días antes, usted advirtió que había lentitud en la entrega de información desde Brasil. ¿Tenía algo que ver con la incomodidad de Odebrecht?

La cooperación internacional se ha venido ejecutando ciertamente con lentitud, pero fue a partir de la desactivación de la Fuerza de Tarea Lava Jato de Brasil. Luego se han realizado diligencias sin ninguna novedad. Por ejemplo, el jueves de la semana pasada hubo diligencias en Curitiba por el caso Metro de Lima y se realizaron con normalidad. Entonces no anticipábamos un pedido así de la compañía ni la actitud de la Fiscalía brasileña. Lo que sorprende es que la empresa invoque nuevamente un problema con Rutas de Lima como una de las causas de la cooperación.

¿Nuevamente?

Este pedido de la compañía fue efectuado en junio de 2021.

¿Cuál fue la solicitud específica?

La compañía pidió a la Fiscalía brasileña que suspenda la cooperación indicando que la Procuraduría peruana había logrado la incorporación de Odebrecht en el proceso penal de la exalcaldesa Susana Villarán; esa decisión judicial fue la excusa de Odebrecht para alegar que habíamos usado la prueba de ellos de manera indebida. Nosotros hicimos los descargos respectivos acreditando que no usamos las pruebas de Odebrecht y, posteriormente, llegamos a un entendimiento. Luego de ello, la empresa pidió que la cooperación se restaure y desde allí todo estaba normal.

¿Usted también percibe la mala fe procesal de la empresa, como advirtió el fiscal Rafael Vela?

Hay una conducta inadecuada de la compañía, ciertamente una mala fe procesal (...). Lo que alega Odebrecht ya fue atendido por el Poder Judicial, que ha descartado esa alegación y, a pesar de ello, Odebrecht sigue con lo mismo.

El otro reclamo de Odebrecht es que ustedes y la Fiscalía usaron información de la empresa en los arbitrajes contra el Estado.

No hemos usado las pruebas de Odebrecht contra la empresa. Es más, por el proyecto Gasoducto, la Fiscalía peruana, en atención a la información entregada por la compañía, ha archivado provisionalmente la investigación contra los exdirectivos (...). Lo que no puede hacer la empresa es admitir culpabilidad en el acuerdo de colaboración y luego ir a esferas internacionales a decir que no cometió ningún acto de corrupción y pretender que el Perú no haga nada porque hay una cláusula que señala que no se le puede perseguir penalmente.

¿Ustedes prevén que, con toda esta controversia, se rompa el acuerdo de colaboración eficaz?

La suspensión de la cooperación desde Brasil no implica un quiebre del acuerdo de colaboración. Sin embargo, dependiendo de la conducta de la empresa, la Fiscalía tiene que evaluar si se mantienen los entendimientos y en ese escenario ver qué procede.

Si eventualmente deben prescindir de las pruebas de Odebrecht, ¿manejan evidencias suficientes para sustentar sus casos?

Es cierto que la información de Odebrecht ha sido importante, pero las investigaciones han ido acumulando evidencias para lograr las acusaciones; tenemos colaboraciones de personajes que son de suma relevancia en el caso Gasoducto. Ha sido muy importante la información que dio Graña y Montero, la socia de Odebrecht, la que brindaron también José y Hernando Graña. Entonces ese caso se construye de manera sólida para demostrar que el Gasoducto fue manchado por la corrupción.

¿Qué harán ustedes como Procuraduría para cautelar los intereses del Estado?

Vamos a respetar los compromisos asumidos y esperamos que Odebrecht cambie su conducta. Si se verifica que la compañía incumple sus obligaciones, resguardaremos de la mejor manera la reparación civil y evaluaremos las acciones legales que debamos tomar en caso de que el acuerdo ya no esté.

Tenga en cuenta

-Silvana Carrión recordó que Odebrecht demandó internacionalmente al Estado peruano por la paralización del proyecto Gasoducto y pide US$1,400 millones de indemnización.

-El acuerdo de colaboración eficaz fue celebrado por cuatro proyectos: Vía Evitamiento Cusco, Vía Evitamiento Callao, Interoceánica Sur y el Metro de Lima.

-Por esos cuatro proyectos se acordó una reparación de S/610 millones más los intereses, que hacen un aproximado de S/760 millones. Hasta el momento, el Estado ha recibido S/132 millones.