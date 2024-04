Esta semana comienzan los partidos de ida de semifinales de la Champions League y, entre tantas piernas pateando un balón, mejor concentrémonos en las caras, las cuatro caras llamadas a asegurar la ventaja.





El Bayern Munich de Harry Kane

El Bayern Múnich viene de perder la Bundesliga después de 11 años y, por ello, para que su temporada no sea un total fracaso, los bávaros buscarán la Champions con todo lo que puedan ofrecer los Sané, los Coman, los Musiala y, sobre todo, los Harry Kane.

El inglés lleva siete goles en los 10 partidos que ha disputado en esta Liga de Campeones y, para seguir avanzando, ya prometió (y necesita) seguir anotando. Siempre bien ubicado y matador con el balón flotando o estático, contra Lunin tendrá que ser un látigo.

Y es que, en teoría, un artillero de su jerarquía no debería de tener complicaciones frente a un portero de apenas 25 años. El ‘Huracán’ debería de arrasar contra el guardameta merengue que, hasta ahora, y quitando a Haaland, no se ha enfrentado a un delantero de su talla.

Sin embargo, el duelo no será solo entre ambos: los madrileños, como ya hemos visto, arroparán y protegerán a su golero, pero los bávaros, que también son varios, tendrán que abrirse espacio y, justo ahí, aparecerá la mejor cualidad de Harry Kane: estar bien posicionado.





El Real Madrid de Vinicius

El Real Madrid llegará a las semifinales con la frente muy en alto luego de cobrarse su revancha y eliminar en cuartos de final a los vigentes campeones de la Champions. Y en LaLiga, vienen más que sobrados con 13 puntos más que su eterno rival y segundo colocado.

Sin dudas, dentro de los 11 blancos que saltarán al campo, el más peligroso para los defensores bávaros será Vinicius y lo explico. Más allá de la gran defensa que lidera Carvajal o de la volante donde se impone Bellingham, es en los pies del ex-Flamengo donde todo comienza a brillar.

Y es que, en un equipo donde todos son sobrenaturales, es el brasileño el que -hasta ahora- no ha encontrado un solo rival que lo reduzca y lo haga ver como simple mortal. El popular ‘Vini’ baila contra el Girona, pero también lo hace ante el Manchester City o Barcelona.

Por eso, porque brilla tanto, siempre es el más golpeado, insultado y hasta discriminado. Como no pueden detenerlo jugando, intentan sacarlo mentalmente del campo, pero el heredero de la ‘7′ de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid ya sabe lo que es lograr una Champions.





El Dortmund de Schlotterbeck

El Borussia Dortmund ya no es el mismo que cuando era dirigido por el tocado Jurgen Klopp, pero cuidado que no llegó a las semifinales de la Liga de Campeones de regalo, no. Los de Westfalia, considerando el nivel de sus rivales, vienen realizando una gran campaña.

Y esto se debe al buen trabajo del técnico y de los compañeros, pero -de todos ellos- hay uno que destaca muchísimo más que el resto y es el encargado de custodiar la retaguardia, el gran (realmente gran) Nico Schlotterbeck, de 24 años, 1.91 metros, zurdo y defensor central.

Aunque sea complicado, apunten y, sobre todo, memoricen ese apellido que, en este o en el siguiente mercado, el alemán dará el gran salto. Sin la cara de malo de Virgil van Dijk, el número 4 de los negriamarillos es impasable como un dulce con centro agrio.

Y no solo eso. Como si fuera poco y, sobre todo, cuando ve el espacio, el también defensor de la selección de su país toma la lanza y avanza hasta tres cuartos de cancha para aumentar el volumen de juego y ayudar a los goleadores de su equipo, Niclas Fullkrug y Donyell Malen.





El PSG de Kylian Mbappé

Al París Saint-Germain solo le falta un punto para consagrarse tricampeón de la Ligue 1 de Francia a falta de cuatro fechas para el final de temporada. Y en la Champions League ya dejaron en el camino al Newcastle, Milan, Real Sociedad y, especialmente, al Barcelona.

Precisamente y sin obviar a los Dembélé, a los Hakimi o a los Vitinha, el líder absoluto del PSG es Kylian Mbappé, quien -a dos meses de su despedida- quiere aumentar el valor de su millonaria ficha agregándole una ‘Orejona’ a su vasta vitrina, el único gran título que le falta.

Por ello y con la esperanza de llegar a la gran final contra su nuevo club, el campeón del mundo francés buscará ampliar a como dé lugar su registro goleador en esta Liga de Campeones; hasta el momento, el famoso ‘Donatello’ lleva ocho anotaciones en 10 duelos.

Esta vez y con el español Luis Enrique como entrenador, los parisinos vienen mostrando su mejor versión soñando, primero, con igualar su campaña 2019/2020, cuando se quedaron a minutos de gritar campeón, y, luego, superarla. Los parisinos quieren ser Napoleón.





Semifinales de la Champions League

Partido: Bayern Münich vs. Real Madrid

Fecha: Martes 30 de abril

Hora: 2 p.m.

Canal: ESPN / Star Plus.





Partido: Borussia Dortmund vs. PSG

Fecha: Miércoles 1 de mayo

Fecha: 2 p.m.

Canal: ESPN / Star Plus





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: