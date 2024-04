México se acerca a una nueva elección presidencial que, especialmente, marcará su historia. Según las proyecciones electorales, la científica Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno (alcaldesa) de la Ciudad de México y representante del oficialismo, será indefectiblemente la primera mandataria de ese país en los comicios del 2 de junio, pues aventaja en casi 30 puntos porcentuales a su más cercana perseguidora, la senadora Xóchitl Gálvez.

Sheinbaum, de origen judío, fue anunciada como postulante al Palacio Nacional el 6 de septiembre por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que agrupa el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y Morena (Movimiento Regeneración Nacional), del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO.

En el año 2007 integró el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), conformado por 600 académicos, que recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC para la ONU.

En sus declaraciones como candidata, prometió que, de ganar la contienda, más de 7.5 millones de mexicanos saldrán de la pobreza extrema. Durante su campaña política, en agosto del año pasado, aseguró públicamente que “no soy la copia” de AMLO, luego de que circularan videos en TikTok en los que usuarios comparaban las frases que ambos usaban en actividades públicas.

¿CAMBIO O CONTINUISMO?

Fuentes vinculadas al proceso electoral mexicano señalaron a Perú21 que la victoria de Sheinbaum está asegurada. “No hay que Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez Maynes del Movimiento Ciudadano tengan opción. Tendría que ocurrir un milagro o un desastre. La elección ya está definida, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, cuando Morena ganó en más del 80% del territorio de las gobernaturas. No hay manera de que ninguno de los otros dos candidatos se aproximen. De las nueve gobernaturas, siete estarán en manos de Morena y solo dos en manos del PAN (Partido Acción Nacional, que postula a Gálvez)”, indicaron.

Asimismo, manifestaron que el talón de Aquiles de la gestión actual sigue siendo los indicadores de inseguridad ciudadana y crimen organizado, debido a que entre los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual, de AMLO, existen más de 500 mil muertos y más de 100 mil desaparecidos.

Sheinbaum es fundadora de Morena. Ha acompañado a AMLO desde que este fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005) y también durante sus dos campañas presidenciales, en 2012 y 2018. Sin embargo, aunque “todos los presidentes mexicanos a lo largo del siglo XX y XXI han nombrado a su sucesor de una u otra manera, siempre se han dado con la sorpresa de que, cuando toman el poder, resulta que no es ni su asistente ni su seguidor”, y el caso de Sheinbaum no sería distinto.

“Entonces, por un lado, habrá continuidad, porque seguirá las medidas económicas de este gobierno, que no han ido mal, pero al mismo tiempo no habrá continuidad porque no sabemos cuál será el estilo personal de Sheinbaum. Podría tomar distancia de AMLO y él será el principal sorprendido”, añadieron. Los primeros gestos de desmarcación podrían estar en la designación de sus secretarios de Estado, quienes cumplen los mismos encargos que los ministros del Gabinete Ministerial en Perú.

México saldrá de la lista de países de América Latina que aún no han tenido presidenta. Quedarán aún Cuba, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El último país en el que asumió una presidenta mujer fue Perú, cuando en 2022 juró Dina Boluarte por sucesión.

