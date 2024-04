No sorprende el éxito de la historia de un perro que espera a su dueño frente al mar. Sobre todo en un país donde los hijos abandonan a sus padres y una madre loretana regala a su bebé de ocho meses a cambio de cerveza.

“Vaguito” lidera la cartelera junto a “Vivo o muerto” y “Chabuca”. Es el cine no subvencionado que les gusta a los peruanos: teorías de la conspiración, historias de éxito trufadas de morbo y el drama de un perro fiel tributario de ‘Hachiko’ y una canción de Maná.

Pero, como nada escapa a la dinámica de las redes sociales, a ‘Vaguito’ le han salido sus haters. Como para demostrar que el peruano puede pelearse por cualquier tema. “En épocas en las que el buen desempeño actoral no se limita a los humanos, aquí tenemos un can que no da la talla, que no ladra al nivel que exigen las situaciones”, ha escrito un acucioso crítico de cine del diario El Peruano.

Según sus colegas, el perro que encarna a Vaguito habría respondido a las críticas con un escueto “ladran, Sancho”. Además, pronto anunciará que acaba de fichar con Tondero. Y de paso ha aclarado que las consultorías con el Estado no son por sus opiniones políticas. La contracampaña ha insinuado que Vaguito ha dejado de comer Ricocan y ahora solo se alimenta de Pedigree. “El equivalente al caviar para los canes”, dice un anónimo odiador en Twitter. Y que próximamente actuará con Mayra Couto en “Una munda para Julius”, la nueva película aspirante al premio DAFO del Mincul.