El Colegio de Abogados de Lima (CAL) se ha convertido en el centro de una lucha por el poder en la que campean las denuncias y amenazas, pero, sobre todo, ha puesto en jaque el normal funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a escasos siete meses de los comicios generales de abril de 2021.

Y es que, aunque el ente electoral ya cuenta con quórum al tener a cuatro de sus cinco integrantes, aún no dispone de la totalidad del Pleno. Uno de los que falta acreditar es precisamente el del CAL.

¿ELECCIONES BAMBA?

El 5 de julio pasado venció el mandato de Raúl Chanamé como representante del CAL en el JNE. El Comité Electoral, conformado por Rogers Sulca, Víctor Casas y Liliana Humala (prima de Ollanta y Antauro Humala), debía entonces organizar la elección de su sucesor. Y así lo hizo, programando el proceso para el sábado 12 de setiembre, pero no se realizó por una serie de denuncias de irregularidades formuladas por varios abogados, entre ellos, Luis Marrill.





De acuerdo con el letrado, el referido comité impuso a los postulantes una serie de requisitos sin justificación legal. Entre ellos el pago de 4 UIT (S/17,200) y no haber ejercido cargo de confianza en el Estado. Además, sostiene, no se publicó el reglamento electoral a través de los canales oficiales del CAL, a lo que se suma que el documento solo tenía dos de las tres firmas requeridas. Y como cereza del pastel está el hecho de que la elección se iba a realizar sin la participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En lugar de ello, indicó Marrill, se contrató a la empresa privada UC-WEB.com para que realice la elección de forma virtual.

En su descargo, el presidente del Comité Electoral, Rogers Sulca, sostiene que dicha instancia “es autónoma e independiente”. La ONPE, alega displicente, “es solo un organismo de orientación electoral, nada más; no es veedora ni jurisdiccional”.

ACTO ILEGAL

¿Y qué dice a todo esto la decana del CAL, María Elena Portocarrero? “El Comité es autónomo para el desarrollo del acto electoral, pero no para contratar. El CAL tiene un canal de adquisiciones y la empresa que contrataron no ha sido licitada según el estatuto”, manifiesta, al tiempo de señalar que, hasta la fecha, se desconocen los términos y costos de la contratación. Asimismo, no descarta denunciar a Sulca y al comité por usurpación de funciones.

Sulca, en tanto, amenaza con hacer lo propio luego de que la Junta Directiva del CAL lo destituyera a él y a los otros miembros del comité. Dice que la decisión es nula porque el mandato de los delegados cesó en diciembre.

LUCHA POR EL DECANATO

A esta controversia se suma la de la elección de Javier Villa Stein como nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima en un proceso llevado a cabo por el ahora cuestionado comité encabezado por Sulca con el apoyo de UC-WEB.com.

El 9 de setiembre, el autor de esta nota (colegiado del CAL) recibió por correo electrónico la convocatoria a la elección del decano para el día siguiente.

El mensaje, con el símbolo del CAL, advertía que la no participación implicaría una multa. “No olvides votar a ganador por el número 11 (Javier Villa Stein)”, remataba la misiva. El 10 de setiembre, el exjuez anunció su victoria y el 14 de setiembre recibió su credencial.

“Es un acto ilegal porque existe una medida cautelar que imposibilita las elecciones en el CAL. Sulca ha programado la elección para sacarme del cargo”, ha denunciado Portocarrero. En medio de esta vergonzosa disputa, el JNE sigue incompleto.

DATOS:

- El nuevo Comité Electoral está integrado por Edwin Estelo, César Cieza y Daniel Valverde y ha sido designado por la junta directiva que encabeza María Elena Portocarrero.

- El proceso para elegir al nuevo representante del Colegio de Abogados de Lima ante el JNE ha sido suspendido hasta nuevo aviso.

- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones está integrado por cinco miembros, pero actualmente solo tiene cuatro. Recientemente fue elegido el delegado de las universidades públicas.

