La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, anunció que no renunciará a su cargo en la Mesa Directiva, tras conocerse que habría incurrido en una serie de contradicciones respecto a su participación en una fiesta donde falleció el periodista Christian Tirado.

En declaraciones a los medios en el parlamento, la legisladora de Avanza País descartó haber realizado alguna coordinación para la fiesta junto a su pareja, Paul García. Además, indicó que existen temas más importantes en la agenda pública.

“Yo no he mentido, porque el que organiza una reunión se ocupa de todo el tema logístico, hace todas las contrataciones y todos los pagos al respecto (…) Creo que lo que importa en el país es, a ver, ¿Por qué no me preguntan por qué es que alarmaron al país con el tema del agua? ¿Por qué no me preguntan por el tema de la inseguridad ciudadana o dónde está el plan de inseguridad ciudadana? Eso es de importancia”, indicó.

MIRA: Jefe de la Dirincri se rectifica y pide disculpas a la congresista Rosselli Amuruz

En esa línea, señaló que no dará un paso al costado pues no tiene “nada que temer” al no haber cometido delito alguno. Esto, en respuesta a su colega de bancada, Patricia Chirinos, quien la exhortó a considerar su renuncia.

“Yo no he cometido un delito. Yo me sentiría abochornada, como por ahí escuché a una colega Patricia Chirinos diciendóme ‘renuncie, porque es un acto bochornoso’. Yo le digo a todos mis colegas que un acto bochornoso sería si yo tuviera un acto de corrupción, si a mi me estuvieran cuestionando porque yo estoy involucrada en un homicidio, si a mi me denunciaran en un aspecto parecido. Pero no es mi caso”.

Finalmente, señaló que, de ser necesario, afrontaría una moción de censura de parte de sus colegas en el Congreso.

“Yo respeto la opinión de todos mis colegas. Si me tengo que someter a la moción de censura, pues que se vea”, agregó.