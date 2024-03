A menos de 24 horas de asistir a la cita con el premier, Gustavo Adrianzén, en el marco de rondas para otorgar el voto de confianza, la bancada de Fuerza Popular “aún no” ha tomado una decisión sobre si apoyará o no la moción de censura al ministro del Interior, Víctor Torres, que viene impulsando la congresista Kira Alcarraz, de Podemos.

“Aún no (hemos tomado una decisión). Estamos en semana de representación . No hemos tenido reunión de bancada. Nos tenemos que reunir, eso es lo normal en el grupo político, pero también creo que tenemos que pensar que no podemos, de manera consecutiva, seguir cambiando ministros del Interior, porque las políticas del ministerio, por lo menos, respecto a la organización... porque llega un ministro y lo cambian, nunca va haber continuidad”, explicó.

Al ser consultada sobre su opinión de Torres, si es un buen ministro o merece ser cambiado, respondió: “Hace muy poco tuvimos el caso de Vicente Romero, lo cuestionaron muchísimo, finalmente se votó por la censura, el ministro renunció, y se fue. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Menos de cuatro meses (de su designación), y se está pidiendo el cambio. Seguramente, el que venga, tampoco gustará. Estoy a favor de la continuidad de las políticas públicas; de la continuidad de —por lo menos— el trabajo planificado en materia de inseguridad ciudadana, que es lo que más nos aqueja”, dijo Juárez.

Perú21 ha informado hoy que con el anunciado respaldo de la bancada de Renovación Popular (RP) dado a conocer a este diario, ya estarían aseguradas las 33 firmas requeridas, según el reglamento, para que la bancada de Podemos tenga la luz verde para que pueda presentar la moción de censura contra el ministro del Interior, Víctor Torres. Y, de esa manera, pueda ser cambiado del cargo debido —como coinciden sus detractores— a su falta de liderazgo para luchar contra la inseguridad ciudadana.

El primer apoyo a dicha moción se ha dado desde Cambio Democrático - Juntos Por el Perú (CD-JPP), que a través de su vocero, Roberto Sánchez, aseguró a este medio que apoyará dicha moción impulsada por la congresista Kira Alcarraz de Podemos.

Esto quiere decir, que si los once congresistas de ese grupo firmarían dicha moción, y si se suman las firmas de los diez legisladores de Podemos, habría 21 firmas aseguradas. Si a esa cantidad se adhieren las nueve firmas de los congresistas que integran Renovación Popular, sumarían 30 rúbricas.

Y si, finalmente, a esa cifra, se añaden los tres legisladores de la desintegrada agrupación Unidad y Diálogo —Katy Ugarte, Esdras Medina y Héctor Acuña— llegarían a las 33 firmas. Medina dijo a este medio que esos tres legisladores respaldarán la censura.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Sobre si Fuerza Popular otorgará la confianza al premier cuando asista al Pleno, el 3 de abril, Juárez dijo que esa decisión su grupo la tomará después de que se reúna mañana con el jefe del gabinete.

