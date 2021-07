Para Werlau, el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba es una mala propaganda. El problema de fondo es la dictadura que implantó Fidel Casto, y que lleva más de 60 años en el poder.

“El bloqueo principal que hay es el gobierno dictatorial totalitario que quiere controlar la vida de los ciudadanos. Todo esto del bloqueo es una propaganda, es una desinformación para empezar. El bloqueo no incorpora alimento ni medicina eso está exento del embargo. Y además, ayuda humanitaria que es demasiada en Cuba”, indicó Werlau.

Para la analista, la transición en Cuba tiene que darse sí o sí pero no será posibloe si la comunidad no ejerce presión sobre el gobierno dictatorial.

“La presión internacional debe ser efectiva no de boca, debe ser de los gobiernos condicionando la ayuda a que vaya directamente a la población y no al gobierno. Es dejarle de dar a Cuba regalos y asistencia para que reconozcan que tienen un gobierno fallido que no sirve y que hay que quitar”, sentenció.

Finalmente, habló de los reportes de desaparecido y detenidos que circulan en las noticias internacionales.

“Detenidos y desaparecidos hay por toda la isla, se calculan que son miles. Pero no se puede confirmar una cifra exacta no hay cómo porque en Cuba no hay organizaciones de derechos humanos”, concluyó.

