Este sábado 20, cerca del mediodía, el Parlamento Andino (PA) condecorará al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua. La invitación al acto, a la que tuvo acceso Perú21, está firmada por el vicepresidente de ese foro, el representante peruano Javier Fernando Arce, de Perú Libre, quien no supo explicar a este diario cuál es el fundamento para esta distinción.

“Es la trayectoria del canciller, el proceso de integración, (...) es una persona conciliadora, identificada con los problemas sociales”, alegó escuetamente. Luego dijo que nos enviaría la resolución respectiva, pero nunca lo hizo.

Cuando se le consultó por qué en la invitación se consigna que luego de la condecoración se abordará, entre otros temas, el pago de la deuda que el Estado peruano tiene con el Parlamento Andino desde 2019 –y que bordearía los US$ 100 mil–, Arce lo negó; pero la comunicación remitida a sus colegas lo desmiente. O sea, ¿te condecoro para que me pagues? La suspicacia es más que válida.

Más todavía cuando se sabe que la condecoración a Maúrtua no fue consultada. Leslye Lazo y Luis Galarreta, trascendió, han expresado internamente su desacuerdo porque consideran que no hay una motivación. Incluso, este último no asistirá al acto y ha pedido que no se confunda la agenda institucional con temas particulares.

PACHECO, EL GESTOR

Nuestras fuentes, por otro lado, indicaron que el verdadero gestor de este reconocimiento a Maúrtua sería el representante de Renovación Popular en el PA, Gustavo Pacheco. ¿Por qué razón? “Pacheco se habría comprometido con la directiva del PA a gestionar la cancelación de la deuda; así garantizaría el aval de otros países para su pretendida elección como presidente del Parlamento Andino en el 2024″, señalaron. Todo esto amerita una aclaración.

SABÍA QUE...

Para la ceremonia de condecoración se prevé la llegada del presidente del PA, el senador chileno Juan Pablo Letelier.

Maúrtua y Pacheco son viejos conocidos desde el gobierno de Alejandro Toledo cuando el primero fue canciller y el segundo congresista.

