El canciller de la República, Óscar Maúrtua, indicó que el presidente Pedro Castillo no tiene ninguna voluntad de ceder territorio nacional con la finalidad de dar acceso al mar a Bolivia y que su institución jamás ha promovido una consulta popular para decidir sobre esta materia.

CANCILLER RESPONDE

Tras la ronda de debate parlamentario, el canciller Maúrtua respondió a las interrogantes y cuestionamientos que emitieron las bancadas. En esa línea, remarcó que el presidente Castillo pidió disculpas sobre sus declaraciones. “Lo primero es ratificar lo que ya dije que el presidente ha sido categórico que no va haber concesión de ninguna forma del territorio peruano a otro país y será el primero en defenderla. Lo reafirmo ante la Representación Nacional”, sostuvo.

“Disculparse es exteriorizar una actitud de búsqueda de reconciliación. Creo que ya se han dado los argumentos suficientes. No nos volvamos soberbios y veamos las cosas en su dimensión”, agregó.

En ese sentido, afirmó que responderá a cada una de las interrogantes de los congresistas de manera escrita y se pronunció sobre el desastre ambiental producto del derrame de petróleo en Ventanilla.

“Es parte de la soberanía que tiene que estar preservada cuando se produjo un daño ecológico dramático e irreparable. Es un tema que conducimos con especial concentración y particular empeño que se pueda resolver”, sostuvo.

Finalmente, consideró que su exposición hoy ha resaltado “los justos derechos que asisten a los peruanos y la protección de los derechos internacionales y la intangibilidad de los tratados que están siendo cautelado”.

“Además he resaltado la humildad del presidente al pedir disculpas al pueblo peruano”, concluyó.

CONGRESO SE PRONUNCIA

Desde Podemos Perú, el parlamentario Carlos Anderson le pidió al canciller brinde una clase magistral a la bancada oficialista para que entiendan el motivo de que acuda al Congreso para que reafirme la importancia de defender la soberanía del país.

“Las palabras del presidente han hecho que en Bolivia se pongan en duda la soberanía. Le puede hacer favor a hacerle una inducción a los partidos oficialistas. Es importante canciller que el presidente no vuelva a cometer un error, mejor dicho un horror, de esta naturaleza”, señaló.

El congresista Ernesto Bustamante de Fuerza Popular remarcó que no se discute los convenios con Bolivia sino las declaraciones de Castillo sobre consultarle al “pueblo si es que se debe satisfacer el clamor popular del pueblo boliviano para tener acceso soberano al mar”.

“Eso lo dijo el presidente y es él quien dirige la política exterior, de acuerdo a la Constitución. Es grave y la idea es que la Cancillería aclare esto. Se ha citado al embajador de Bolivia en Perú para que explique porque su presidente, el señor Luis Arce, agradece a Castillo porque se va a consultar el tema. Hay que decirle al embajador que está equivocado (...) el presidente se atrevió a mencionar que se necesita una descentralización distinta y para eso quiere una nueva Constitución. Perdieron en La Haya y ya no tienen derecho a reclamar mar ni a Chile ni a Perú”, sostuvo, que lo reclamen a traves de Venezuela o Cuba. Esa es una función de la Cancillería.

El congresista de Edwin Martínez de Acción Popular reclamó que los convenios con Bolivia sean rentables también para el puerto de Ilo y exhortó que los cónsules peruanos en el país altiplánico ayuden a los jóvenes que estudian en la universidad. “Si vamos a dar parte de nuestro mar para el comercio y el lazo de amistad con Bolivia, que ellos también sean recíprocos con los jóvenes que están estudiando allá”, dijo.

Por su parte, el congresista fujimorista Jorge Morante, saludó la exposición del canciller sobre las políticas de Estado en relaciones exteriores, sin embargo criticó que el presidente Castillo no conozca sobre la materia generando problemas políticos.

“La explicación que nos dio es bastante clara. Es la política que se ha mantenido permanentemente. En ese aspecto es incuestionable lo que ha expuesto. No obstante, es cierto que el presidente, que como él mismo ha dicho, no sabe serlo y que está aprendiendo. Le sugiero que para no volver a tener estos problemas a ver si le arman una escuelita para enseñarle sobre relaciones internacionales y política exterior lo que nos evitaría problemas políticos”, afirmó

En tanto, el vocero de Podemos, Enrique Wong, sostuvo que las declaraciones del presidente en CNN demostró desconocer el tema internacional pues plantea un referéndum para darle salida al mar.

“Ojala que el presidente actúe de forma inteligente. Usted canciller debe permanecer como ministros, pero mas que eso tiene las condiciones para ser un brillante primer ministro”, agregó.

El congresista Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso, remarcó que era importante que el canciller se presente para que aclare los vínculos con Bolivia y remarcó que las vías de acceso que tiene el país vecino no está siendo usado de manera óptima.

“Pedirle que hay que revisar las fronteras. Se vio que hay necesidades enormes y brechas sociales entre la cosa con la Amazonía. Esta situación se agudiza con el cierre de la frontera. Hay que ver el tema con racionalidad estos temas”, sostuvo.

NOTA ORIGINAL

Durante su presentación ante el pleno, el ministro dijo que el mandatario Castillo Terrones ya dejó zanjado este tema en su entrevista con el medio local “La Noticia”, en la que se comprometió a ser el primer defensor de la soberanía.

“El presidente Pero Catillo no tiene voluntad alguna de ceder territorio nacional por ende no lo ha expresado ni ello ha sido parte de las conversaciones que se tienen con Bolivia. El señor presidente no tiene esta postura, el Ministerio de Relaciones Exteriores defiende una posición de Estado, una de las cuales es asegurar los tratados de límites”, dijo.

“Un referéndum para ceder territorios es jurídicamente y políticamente imposible, el Ministerio de Relaciones Exteriores no lo ha planteado ni lo planteará jamás”, agregó.

En cuanto a la entrevista con el referido medio, Maúrtua citó las siguientes declaraciones del presidente Castillo:

“Sí, me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo. Quiero nuevamente decirle que nada haré en mi gobierno sin consultar al pueblo. El concepto de conceder mar a Bolivia es el mismo que tuvieron los expresidentes Fujimori y García, con la condición de que podríamos ampliar las zonas de Bolivia mar con la ventaja de desarrollar un polo de crecimiento económico y turístico con inversiones de ese hermano país”, afirmó en una entrevista con el diario La Noticia.

“Le juro que nunca en mi vida podría ceder un centímetro del territorio peruano a otro país. Tengan por seguro nuestros hermanos que seré el primero en defender la integridad de nuestro país y que nuestra propuesta de concesión marítima no contempla soberanía nacional”, refirió.

En otro momento, Maúrtua de Romaña detalló los acuerdos vigentes entre Perú y Bolivia que permiten al país altiplánico gozar de un conjunto de facilidades en el puerto de Ilo para el desarrollo del sur de nuestro país, facilitando al mismo tiempo el comercio exterior boliviano. Este convenio fue firmado en 1992 y fue ratificado y ampliado por los gobiernos siguientes.

