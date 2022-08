Se nota que existen determinadas carteras que están actuando según su criterio al faltar un presidente y un premier efectivos. Así, Torre Tagle acaba de dar un giro de 180 grados y ha pasado a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el otrora Sahara Español (la pronunciación correcta es ‘Sájara’) después de que el anterior canciller castillista Maúrtua había reconocido a la fantasmal República Saharauí (RASD, manejada por el grupo guerrillero POLISARIO) como nación soberana. Al parecer, el hecho de que Marruecos sea una potencia en fertilizantes, que ahora tanto necesitamos, ha pesado mucho en este giro radical, así como el pragmatismo del nuevo canciller Rodríguez Mackay: Marruecos es un país importante en el Mediterráneo y el mundo árabe, mientras que la “República Saharahuí” no existe, la población local es muy escasa y el marxistoide POLISARIO no es más que un instrumento de Argelia (enemigo mortal de Marruecos). España siempre consideró al Sahara Español como una provincia, pero el POLISARIO y la izquierda internacional presionaban por la independencia. Precisamente, se estaba discutiendo su autodeterminación por referéndum cuando el dictador Franco entra en agonías y Marruecos, que siempre había reclamado este territorio, lo ocupa con una gigantesca movilización pacífica (la “Marcha Verde”), a la que Madrid no se opuso (también participó Mauritania inicialmente). Suficientes problemas tenía España con la sucesión de Franco como para ponerse a derramar sangre por un desierto casi despoblado, donde solo existen algo de fosfatos, pesca y una cercanía estratégica con las islas Canarias. Como Marruecos es un viejo y estrecho aliado de USA, Trump reconoció la soberanía marroquí. Y como “los países no tienen amigos, sino intereses” (Lord Palmerston), al Perú le interesa más Marruecos que Argelia o el Polisario. La pregunta final es ¿renunciará ahora el ahora embajador político Maúrtua a su actual puesto en Madrid tras quedar tan desairado como canciller?

