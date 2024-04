La Policía Nacional anunció hoy la llegada al país desde Estados Unidos de Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea. Sin embargo, hubo un repentino cambio en el itinerario debido a una apelación que interpuso el amigo del expresidente Pedro Castillo.

Fuentes de Perú21 indicaron que las autoridades estadounidenses rechazaron a inicios de abril el pedido de asilo de Sánchez, quien fue detenido el 8 de setiembre de 2023 cuando intentaba cruzar la frontera desde México.

Sánchez Sánchez comunicó el 3 de abril que no apelaría su deportación, pero tenía hasta el 15 de abril para cambiar de opinión y lo hizo. Ayer, cuando ya estaba todo listo para que hoy aborde el avión charter que prepara el gobierno de EE.UU. para expulsados, el empresario presentó su apelación.

Según las fuentes, no existe un plazo establecido para conocer si se acoge o no el recurso.

Este diario se comunicó con Tomás Gálvez, abogado en Perú de Alejandro Sánchez, quien indicó que nunca estuvo en trámite la llegada de su patrocinado.

“Lo que pasa es que han inventado lo de la venida (al Perú). Que yo sepa no había nada eso. No sé de donde ha salido, yo no sabía de eso que va a venir, no es cierto que lo hayan detenido, está en el centro de refugiados, no estaba enterado”, fue lo que dijo.

Sánchez se encuentra en un centro de refugiados en Houston, Texas.





