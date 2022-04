Nuevamente, el escenario es el cumpleaños del presidente Pedro Castillo celebrado a todo dar en Palacio de Gobierno. Es 19 de octubre de 2021 y junto al mandatario no solo celebran sus sobrinos Vásquez Castillo –sobre quienes Perú21 hizo una primera entrega el sábado 9 de abril (ver: https://peru21.pe/investigacion/pedro-castillo-los-sobrinos-de-castillo-vasquez-castillo-peru-libre-los-sobrinisimos-los-autenticos-representantes-del-presidente-noticia/) – sino también los Castillo Gómez, los otros sobrinos del presidente.

Tomando fotos, celebrando y aplaudiendo en la parte posterior del salón, como queriendo pasar desapercibidos, fue la forma en la que se les vio brevemente a esta rama de sobrinos durante el video que difundió Panorama semanas atrás.

En este otro círculo cercano a Pedro Castillo aparece Gian Marco Castillo Gómez como el más influyente y quien ahora se encuentra prófugo de la justicia.

El cuarteto

Al contrario de los Vásquez Castillo, ellos no son siete, son un cuarteto integrado por tres mujeres y un solo hombre: Merly (27), Gian Marco (23), Analí (21) y Mariela (19) Castillo Gómez.

De las más jóvenes no se sabe mucho. Según consta en Reniec, ambas todavía viven en la comunidad de Puña, en Tacabamba-Chota, Cajamarca. Ninguna milita en Perú Libre ni pertenece a otro partido político y, al igual que sus primos Vásquez Castillo, no aparecen con títulos registrados en Sunedu y tampoco se sabe si actualmente cursan estudios universitarios.

Lo que sí se conoce es que Analí y Mariela participaron en la celebración del cumpleaños de su tío. En redes sociales colgaron fotografías en Palacio que datan de la fecha del festejo; sin embargo, su visita no se encuentra registrada oficialmente en el registro. Ni esa, ni ninguna otra.

De quien sí se conoce un poco más es de Merly Castillo Gómez, la mayor de los cuatro. Ella es la hermana con quien Gian Marco compartía residencia en San Juan de Lurigancho, en Lima, según consta en Reniec. Pero ella negó esto cuando la Fiscalía se dispuso a encontrar a su no habido hermano.

No está afiliada a ningún partido, pero defiende cada idea que tiene la organización política que llevó a su tío a la presidencia. Además, lo presumió a través de redes sociales con una foto junto al cumpleañero, aquel 19 de octubre.

Inició sus estudios en el Instituto Arzobispo Loayza, en el 2012, y trabajó en el hospital del mismo nombre; más adelante, en 2016, trabajó en el Hospital de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho (Sisol); así lo asegura ella con publicaciones en redes sociales. Pese a la experiencia que destaca públicamente, Merly no aparece en la plataforma de Sunedu.

“Se realizó la consulta y (Merly Castillo) no es trabajadora de Sisol Salud ni por CAS ni por locación”, aseguraron, sin embargo, a este diario fuentes de la entidad que pertenece al Ministerio de Salud y remarcaron que “no ha trabajado en Sisol”.

Cabeza de confianza

La historia de Gian Marco ya es conocida. El sobrinísimo de Castillo ahora escapa de la justicia y enfrenta una orden de prisión preventiva en su contra por 36 meses por el caso Puente Tarata III, obra que nació de manera ilegal y con una buena pro dirigida a favor del consorcio del mismo nombre.

De acuerdo con el registro de visitas oficial, Gian Marco es el sobrino que más veces ha ingresado a Palacio: 21 en total, y en algunas de ellas lo hizo acompañado de Richard Rojas (hombre de extrema confianza de Vladimir Cerrón), Alejandro Sánchez (dueño de la casa de Sarratea) y de sus primos los Vásquez Castillo.

Incluso, antes de que su tío asumiera la presidencia, se reunió con el expresidente Francisco Sagasti el 21 y 22 de julio de 2021, pero no fue solo. La primera vez lo hizo con Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio, Richard Rojas y Fray Vásquez. Todos asistieron en compañía del ahora jefe de Estado. La segunda fue con Bruno Pacheco y los encargados de prensa del mandatario, Franco Alexander Pomalaya Neyra y José Luis Cristóbal Quispe.

Registra visitas a la Casa Militar del presidente el 2 de agosto pasado, acompañado de Pomalaya Neyra, ambos fueron a “dejar cosas”, llegaron a mediodía y salieron más de cuatro horas después. Seis días más tarde, entró al despacho del exministro de Defensa, Walter Ayala, con quien se reunió una hora. Lo acompañó también Alejandro Sánchez.

En otras ocasiones, Gian Marco entró hasta dos veces por día a “visitar a la familia presidencial”. Algunos de estos encuentros “familiares” duraron ocho minutos solamente.

Se puede deducir cuál era la importancia de Gian Marco en el círculo presidencial observando las veces (8) que ha ingresado solo a la sede del Ejecutivo o como representante de personas ajenas a la familia o amigos políticos del mandatario, muchas más que su primo Fray, que solo tiene dos.

Gian Marco no tiene afiliación política ni aparece en Sunedu, no ha sido contratado oficialmente por el Estado y señaló que estudia ciencias económicas en la Universidad Nacional del Callao. Hasta el 25 de febrero, en redes sociales, se oponía a cualquier detractor de Pedro Castillo. El joven de 23 años parece no tener un pasado delictivo, pero, pese a esto, hasta el momento es el único que no ha mostrado la cara en las audiencias judiciales, en contraposición con los demás implicados en el caso Puente Tarata. ¿Qué estará ocultando Gian Marco Castillo Gómez a la justicia? ¿Por qué el presidente deposita tanta confianza en un muchacho de tan solo 23 años?